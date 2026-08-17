El curioso motivo por el que los caballos pueden dormir parados: cómo hacen para no caerse

Ver a un caballo inmóvil, con los ojos cerrados y aparentemente dormido, no significa necesariamente que esté completamente desconectado de su entorno. Estos animales pueden descansar de pie gracias a un mecanismo que les permite relajarse sin perder la capacidad de reaccionar rápidamente.
La explicación está vinculada con su historia evolutiva. Los caballos fueron tradicionalmente animales de presa y, en estado salvaje, permanecer tumbados durante largos períodos podía dejarlos más expuestos frente a los depredadores. Dormir de pie les permite mantener una postura desde la cual pueden iniciar una huida con mayor rapidez.
Sin embargo, ese descanso no equivale al sueño profundo. Cuando permanecen parados, los caballos tienen un sueño ligero y pueden mantenerse parcialmente atentos a lo que ocurre alrededor.
Cómo logran los caballos descansar sin caerse
El secreto está en la forma en que distribuyen el peso de su cuerpo. Los caballos pueden relajar los músculos y tendones de una de sus patas traseras mientras mantienen las restantes como apoyo. Para hacerlo, modifican la posición de las extremidades y descansan parte del peso sobre el casco.
Este mecanismo les permite permanecer de pie durante períodos de descanso que, según publica Infocampo, suman alrededor de cuatro o cinco horas diarias, aunque no necesariamente de manera continua: suelen repartirse en distintos momentos.
Pero hay una diferencia importante. Para alcanzar un sueño profundo necesitan acostarse. Los caballos pueden hacerlo apoyados sobre sus cuatro patas recogidas o recostados de costado sobre el suelo.
Ese tipo de descanso es menos frecuente porque implica una posición en la que el animal necesita sentirse seguro y relajado. En condiciones adecuadas, un caballo puede tumbarse para completar las etapas de sueño que no consigue alcanzar mientras permanece parado.
Así, dormir de pie no es una rareza ni una señal de que el animal no descanse: es una estrategia de supervivencia que le permite combinar descanso y capacidad de reacción.
En pocas palabras
- Caballos: pueden dormir parados gracias a una estrategia evolutiva para escapar de depredadores.
- Mecanismo: distribuyen el peso corporal, relajando una pata trasera y apoyándose en las otras.
- Sueño profundo: para alcanzarlo, necesitan acostarse, ya sea con las patas recogidas o de costado.