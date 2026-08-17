El curioso motivo por el que los caballos pueden dormir parados: cómo hacen para no caerse

Los caballos pueden dormir de pie, pero para lograr un descanso reparador necesitan acostarse. Imagen ilustrativa.

Cómo logran los caballos descansar sin caerse

El secreto está en la forma en que distribuyen el peso de su cuerpo. Los caballos pueden relajar los músculos y tendones de una de sus patas traseras mientras mantienen las restantes como apoyo. Para hacerlo, modifican la posición de las extremidades y descansan parte del peso sobre el casco.

Este mecanismo les permite permanecer de pie durante períodos de descanso que, según publica Infocampo, suman alrededor de cuatro o cinco horas diarias, aunque no necesariamente de manera continua: suelen repartirse en distintos momentos.

Un caballo de pie mientras duerme. Con los años desarrollaron esta habilidad. Imagen ilustrativa.

Pero hay una diferencia importante. Para alcanzar un sueño profundo necesitan acostarse. Los caballos pueden hacerlo apoyados sobre sus cuatro patas recogidas o recostados de costado sobre el suelo.

Ese tipo de descanso es menos frecuente porque implica una posición en la que el animal necesita sentirse seguro y relajado. En condiciones adecuadas, un caballo puede tumbarse para completar las etapas de sueño que no consigue alcanzar mientras permanece parado.

Así, dormir de pie no es una rareza ni una señal de que el animal no descanse: es una estrategia de supervivencia que le permite combinar descanso y capacidad de reacción.