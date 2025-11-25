Qué derechos brinda el Certificado Único de Discapacidad en salud, transporte y trabajo

¿Qué derechos brinda el Certificado Único de Discapacidad?

SALUD

El CUD brinda Cobertura al 100 % para prestaciones relacionadas con la discapacidad certificada. Este beneficio incluye medicamentos, estudios de diagnóstico, tratamiento de rehabilitación, equipamiento, prótesis u ortesis, terapias, etc.

Con el CUD también se puede acceder a prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación sin costo, tanto en sistema público como acceso mediante obras sociales.

Certificado Único de Discapacidad Argentina El CUD es válido en toda la República Argentina.

TRANSPORTE

El CUD brinda viajes gratuitos en transporte público terrestre. Esto es para colectivos, trenes, subtes, micros de corta, media y larga distancia. Desde la página del Gobierno nacional aseguran que también es importante que las empresas deben adaptar sus unidades para el transporte de personas con discapacidad motriz.

Este certificado también le sirve a las personas con discapacidad para solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, estacionamientos reservados, o para tener libre tránsito para vehículo que lleve o maneje persona con discapacidad.

TRABAJO

La ley 26.378 obliga a medidas para que personas con discapacidad no sean discriminadas en selección, contratación, condiciones de trabajo, promoción, salarios, etc.

Discapacidad (3).jpg El CUD brinda beneficios de salud, transporte, educación, etc.

¿Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad?

Paso a paso para solicitar el CUD en Argentina: