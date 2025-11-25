El Certificado Único de Discapacidad es un documento que le permite a las personas con discapacidad acceder a diversos beneficios en materia de salud, educación, transporte, etc.
Qué derechos brinda el Certificado Único de Discapacidad en salud, transporte y trabajo
El Certificado Único de Discapacidad es válido en todo el país y brinda beneficios de salud, transporte, trabajo, etc.
En la siguiente nota te mencionaremos algunos de los cientos de beneficios que brinda el Certificado Único de Discapacidad en Argentina.
Es importante aclarar y destacar que, por más de que el derecho exista, la implementación de algunos de estos beneficios puede variar mucho según la provincia o municipio, los tiempos de espera, recursos, cumplimiento, facilidad para tramitar los mismos.
¿Qué derechos brinda el Certificado Único de Discapacidad?
SALUD
El CUD brinda Cobertura al 100 % para prestaciones relacionadas con la discapacidad certificada. Este beneficio incluye medicamentos, estudios de diagnóstico, tratamiento de rehabilitación, equipamiento, prótesis u ortesis, terapias, etc.
Con el CUD también se puede acceder a prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación sin costo, tanto en sistema público como acceso mediante obras sociales.
TRANSPORTE
El CUD brinda viajes gratuitos en transporte público terrestre. Esto es para colectivos, trenes, subtes, micros de corta, media y larga distancia. Desde la página del Gobierno nacional aseguran que también es importante que las empresas deben adaptar sus unidades para el transporte de personas con discapacidad motriz.
Este certificado también le sirve a las personas con discapacidad para solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, estacionamientos reservados, o para tener libre tránsito para vehículo que lleve o maneje persona con discapacidad.
TRABAJO
La ley 26.378 obliga a medidas para que personas con discapacidad no sean discriminadas en selección, contratación, condiciones de trabajo, promoción, salarios, etc.
¿Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad?
Paso a paso para solicitar el CUD en Argentina:
- Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
- Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.
- Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.
- El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.