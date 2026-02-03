Inicio Sociedad Discapacidad
Discapacidad

Qué beneficios obtienen las personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad

Te explicamos a continuación cuáles son los beneficios y derechos que el Certificado Único de Discapacidad le brinda a los usuarios

Paula Alonso
¿Qué beneficios y/o derechos ofrece el Certificado Único de Discapacidad?

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento que se le brinda a las personas con discapacidad para que las mismas puedan acceder a diversos beneficios y derechos en materia de salud, educación, transporte, etc.

Tramitar el CUD es totalmente gratuito, y una vez que se ha obtenido el mismo, es válido en toda la República Argentina. A continuación te explicamos en concreto qué beneficios brinda este documento.

Los beneficios y/o derechos que brinda el CUD son los siguientes:

  • Cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esas prestaciones incluyen: tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc.
  • Acceso gratuito al transporte público Nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
  • El Símbolo Internacional de Acceso para tener libre tránsito y estacionamiento.
  • Acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad (asignación por hijo o hija con discapacidad, asignación por maternidad de un hijo o hija con síndrome de Down, etc.)
  • Eximición de algunas tasas municipales.
  • Beneficios para comprar automotores.
Certificado Único de Discapacidad
Es importante aclarar que es la Junta Evaluadora quien tiene que explicarle a la persona con discapacidad cuáles son los derechos y beneficios a los cuales puede acceder una vez que haya obtenido el CUD. Toda la información puede estar presente en una cartilla, la cual debe estar redactada de forma clara y accesible.

Esta cartilla debe contener tus derechos fundamentales reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las leyes que te amparan y los mecanismos que tenés para exigir que respeten tus derechos.

Discapacidad
El CUD brinda beneficios en materia de educación, salud, transporte, etc.

¿Qué documentación necesito para sacar el Certificado Único de Discapacidad?

  • Certificado médico actualizado (no puede tener más de 6 meses). El certificado debe indicar el diagnóstico completo.
  • Certificados e informes de profesionales que te atienden.
  • Estudios médicos que te hayas hecho: deben ser originales y no tener más de 6 meses.
  • Documento de identidad original y legible.
  • Si tenés obra social o prepaga, fotocopia de tu carnet.
  • Si trabajás, copia de tu recibo de sueldo.
  • Si no trabajás, copia del recibo de sueldo del familiar que te tiene a su cargo.
  • Si sos jubilado o jubilada, copia del recibo de jubilación.

