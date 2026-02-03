El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento que se le brinda a las personas con discapacidad para que las mismas puedan acceder a diversos beneficios y derechos en materia de salud, educación, transporte, etc.
Qué beneficios obtienen las personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad
Te explicamos a continuación cuáles son los beneficios y derechos que el Certificado Único de Discapacidad le brinda a los usuarios
Tramitar el CUD es totalmente gratuito, y una vez que se ha obtenido el mismo, es válido en toda la República Argentina. A continuación te explicamos en concreto qué beneficios brinda este documento.
¿Qué beneficios y/o derechos ofrece el Certificado Único de Discapacidad?
Los beneficios y/o derechos que brinda el CUD son los siguientes:
- Cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esas prestaciones incluyen: tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc.
- Acceso gratuito al transporte público Nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- El Símbolo Internacional de Acceso para tener libre tránsito y estacionamiento.
- Acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad (asignación por hijo o hija con discapacidad, asignación por maternidad de un hijo o hija con síndrome de Down, etc.)
- Eximición de algunas tasas municipales.
- Beneficios para comprar automotores.
Es importante aclarar que es la Junta Evaluadora quien tiene que explicarle a la persona con discapacidad cuáles son los derechos y beneficios a los cuales puede acceder una vez que haya obtenido el CUD. Toda la información puede estar presente en una cartilla, la cual debe estar redactada de forma clara y accesible.
Esta cartilla debe contener tus derechos fundamentales reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las leyes que te amparan y los mecanismos que tenés para exigir que respeten tus derechos.
¿Qué documentación necesito para sacar el Certificado Único de Discapacidad?
- Certificado médico actualizado (no puede tener más de 6 meses). El certificado debe indicar el diagnóstico completo.
- Certificados e informes de profesionales que te atienden.
- Estudios médicos que te hayas hecho: deben ser originales y no tener más de 6 meses.
- Documento de identidad original y legible.
- Si tenés obra social o prepaga, fotocopia de tu carnet.
- Si trabajás, copia de tu recibo de sueldo.
- Si no trabajás, copia del recibo de sueldo del familiar que te tiene a su cargo.
- Si sos jubilado o jubilada, copia del recibo de jubilación.