Qué beneficios obtienen las personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad

Tramitar el CUD es totalmente gratuito, y una vez que se ha obtenido el mismo, es válido en toda la República Argentina. A continuación te explicamos en concreto qué beneficios brinda este documento.

¿Qué beneficios y/o derechos ofrece el Certificado Único de Discapacidad?

Los beneficios y/o derechos que brinda el CUD son los siguientes: