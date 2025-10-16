Psicología: ¿qué significa no cambiar la foto de tu WhatsApp durante mucho tiempo?

Detrás de esa simple imagen estática hay aspectos profundos de nuestra personalidad, además de la forma en la que nos relacionamos con el mundo.

WhatsApp.jpg La foto que usamos en nuestro Whatsapp dice mucho de nosotros, según la psicología.

¿Cuál es el motivo por el que muchas personas mantienen la misma foto de perfil durante meses, incluso años, mientras que otras la cambian constantemente? La respuesta no es tan fácil como podría parecer. Según los expertos en psicología, la elección y la permanencia de un avatar en WhatsApp pueden estar relacionadas con diversos factores.