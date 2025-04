Lo cierto es que no es que seas un enojón o haya algo malo contigo, sino que hay una responsable de esta personalidad y es la amígdala. Una pequeña región del cerebro encargada de gestionar emociones intensas como el miedo, la ira y la ansiedad.

Por qué las personas gritan al discutir, según la psicología

De acuerdo con Psicologhy Today, estas son algunas de las razones:

La psicología explica porqué muchas personas gritan al discutir con otra

Necesitan ser escuchados: En muchas ocasiones, las personas sienten que sus puntos de vista no están siendo tomados en cuenta o que sus opiniones son minimizadas. Cuando esto ocurre, gritar puede ser una forma de exigir atención, como una manera de "romper" el silencio o la falta de respuesta.

No saber comunicarse: A menudo, las personas que gritan durante una discusión no tienen las herramientas emocionales o comunicativas para manejar el conflicto de manera efectiva. La dificultad para expresar sus pensamientos y emociones de forma calmada puede llevar a un aumento del tono de voz. Gritar es una forma de canalizar la tensión interna, aunque no sea la más adecuada.

La psicología explica porqué muchas personas gritan al discutir con otra

Sentirse vulnerable: Gritar también puede ser un mecanismo de defensa cuando las personas se sienten vulnerables o impotentes en una situación. Si alguien percibe que está perdiendo el control o no puede resolver el conflicto de manera efectiva, puede levantar la voz como una forma de recuperar ese poder o intentar que el otro ceda.

Hábitos aprendidos en el entorno: El entorno en el que una persona crece también juega un papel fundamental en la forma en que maneja las discusiones. Si alguien ha crecido en un hogar donde los gritos eran comunes durante los conflictos, es posible que haya internalizado este patrón de comunicación y lo repita en su vida adulta.

El deseo de siempre querer ganar: Al elevar el tono de su voz, tienen más autoridad o poder para imponer su punto de vista. Este comportamiento está relacionado con una necesidad de control y dominancia, lo que puede ser particularmente común en personas con tendencias más competitivas o autoritarias.