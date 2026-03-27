Proyecto Radical: la NASA quiere enviar una nave nuclear a Marte en 2028

La NASA anunció un plan para lanzar la nave Space Reactor-1 Freedom hacia el planeta rojo en diciembre de 2028. Este proyecto marca el retorno de la agencia a la propulsión mediante energía nuclear, una tecnología que no se utilizaba en vuelos espaciales desde hace décadas.
Bajo la gestión de Jared Isaacman, la institución busca demostrar que este sistema de potencia resulta viable para realizar trayectos de larga distancia. El objetivo principal de este viaje a Marte consiste en establecer una infraestructura logística capaz de sostener la presencia humana en el futuro.
El diseño de la nave aprovecha un reactor de fisión de 20 kilovatios que transforma el calor en electricidad para mover los motores. Esta estructura utiliza uranio de bajo enriquecimiento y cuenta con grandes radiadores de titanio para gestionar la temperatura durante el trayecto.
Según los responsables técnicos, esta misión a Marte funciona como un transporte de carga fundamental para abrir rutas comerciales en el sistema solar. La agencia decidió priorizar estos avances tecnológicos sobre otros programas de estaciones espaciales que quedaron en pausa.
Nuevos helicópteros para el suelo marciano
La carga útil de la misión Freedom incluye tres aeronaves diseñadas para realizar aterrizajes autónomos mediante una maniobra de descenso directo. Estos dispositivos sobrevolarán la superficie de Marte para localizar depósitos de agua helada y evaluar terrenos aptos para futuros asentamientos.
La tecnología de estos drones se basa en el éxito del helicóptero Ingenuity, aunque poseen capacidades de radar superiores para el estudio del subsuelo. La NASA confía en que estos robots proporcionen datos críticos sobre la geología marciana antes de la llegada de misiones tripuladas.
Alianzas estratégicas y cambio de modelo
La implementación de la energía nuclear en el espacio requiere una estrecha colaboración con el Departamento de Energía. Este cambio de rumbo permite a la NASA alejarse de cohetes tradicionales costosos y optar por proveedores comerciales que agilicen los lanzamientos.
Aunque el sector científico analiza con cautela esta transición, la agencia sostiene que el ahorro en costos operativos es necesario para financiar proyectos de gran envergadura. La exploración de Marte entra así en una etapa donde la eficiencia energética y la participación privada definen el éxito de la navegación interplanetaria.