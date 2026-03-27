Proyecto Radical: la NASA quiere enviar una nave nuclear a Marte en 2028

Según los responsables técnicos, esta misión a Marte funciona como un transporte de carga fundamental para abrir rutas comerciales en el sistema solar. La agencia decidió priorizar estos avances tecnológicos sobre otros programas de estaciones espaciales que quedaron en pausa.

space freedom El Space Reactor-1 Freedom puede ser la puerta para viajes tripulados de la NASA a Marte.

Nuevos helicópteros para el suelo marciano

La carga útil de la misión Freedom incluye tres aeronaves diseñadas para realizar aterrizajes autónomos mediante una maniobra de descenso directo. Estos dispositivos sobrevolarán la superficie de Marte para localizar depósitos de agua helada y evaluar terrenos aptos para futuros asentamientos.

La tecnología de estos drones se basa en el éxito del helicóptero Ingenuity, aunque poseen capacidades de radar superiores para el estudio del subsuelo. La NASA confía en que estos robots proporcionen datos críticos sobre la geología marciana antes de la llegada de misiones tripuladas.

Alianzas estratégicas y cambio de modelo

La implementación de la energía nuclear en el espacio requiere una estrecha colaboración con el Departamento de Energía. Este cambio de rumbo permite a la NASA alejarse de cohetes tradicionales costosos y optar por proveedores comerciales que agilicen los lanzamientos.

Aunque el sector científico analiza con cautela esta transición, la agencia sostiene que el ahorro en costos operativos es necesario para financiar proyectos de gran envergadura. La exploración de Marte entra así en una etapa donde la eficiencia energética y la participación privada definen el éxito de la navegación interplanetaria.