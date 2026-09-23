Pronóstico en Mendoza: viernes tranquilo en el llano y alerta amarilla por nevadas en la cordillera

Esta advertencia indica nevadas que pueden afectar fuertemente la zona, recomendando máxima precaución para el tránsito en rutas y los pasos habilitados.

Pronóstico extendido

Para el jueves se espera un día bastante más cálido, con una temperatura mínima que subirá a los 16°C y una máxima que tocará los 26°C.

Luego, la semana laboral cerrará con un viernes tranquilo y más fresco, donde los termómetros marcarán una mínima de 18°C y una máxima de 22°C.

El fin de semana mantendrá valores muy agradables para realizar actividades al aire libre: el sábado las temperaturas irán de los 12°C a los 21°C, y el domingo la mínima será de 16°C con una máxima que trepará a los 24°C. Para el comienzo de la próxima semana, el lunes anticipa una mínima de 11°C y una máxima de 20°C en la provincia de Mendoza.