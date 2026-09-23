Pronóstico en Mendoza: viernes tranquilo en el llano y alerta amarilla por nevadas en la cordillera

El pronóstico para el miércoles 23 de septiembre indica una jornada con cielo "parcialmente nublado" durante todo el día en el Gran Mendoza y los departamentos del este mendocino. La temperatura mínima será de 9°C por la mañana, mientras que por la tarde la máxima llegará hasta los 23°C.
El viento comenzará soplando leve a una velocidad de 7 a 12 km/h, primero con dirección noreste y luego rotando hacia el oeste. Sin embargo, durante la tarde y la noche, el viento se posicionará desde el norte y traerá ráfagas de mayor intensidad, que alcanzarán velocidades de entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de precipitación en las zonas bajas se mantiene firme en un 0% a lo largo de toda la jornada.
Situación en la cordillera de Mendoza
Lejos de la calma relativa del llano, la alta montaña presenta un panorama completamente distinto. Rige una alerta amarilla que cubre toda la franja cordillerana oeste de la provincia, abarcando desde el límite norte hasta el sur mendocino en el departamento de Malargüe.
Esta advertencia indica nevadas que pueden afectar fuertemente la zona, recomendando máxima precaución para el tránsito en rutas y los pasos habilitados.
Pronóstico extendido
Para el jueves se espera un día bastante más cálido, con una temperatura mínima que subirá a los 16°C y una máxima que tocará los 26°C.
Luego, la semana laboral cerrará con un viernes tranquilo y más fresco, donde los termómetros marcarán una mínima de 18°C y una máxima de 22°C.
El fin de semana mantendrá valores muy agradables para realizar actividades al aire libre: el sábado las temperaturas irán de los 12°C a los 21°C, y el domingo la mínima será de 16°C con una máxima que trepará a los 24°C. Para el comienzo de la próxima semana, el lunes anticipa una mínima de 11°C y una máxima de 20°C en la provincia de Mendoza.
En pocas palabras
- Clima agradable: Viernes con temperaturas estables y buen tiempo en el llano mendocino.
- Alerta en cordillera: Continúa la alerta amarilla por nevadas intensas en la alta montaña.
- Fin de semana: Se esperan valores térmicos agradables para actividades al aire libre.