Mendoza lanzó su Clúster de Hidroponía para potenciar la agricultura

El objetivo principal es trazar una agenda de trabajo conjunta que permita identificar los desafíos del día a día, detectar oportunidades de mejora y orientar las políticas públicas hacia las demandas concretas que tienen los emprendimientos en sus diferentes escalas.

Además del acompañamiento técnico, la consolidación del Clúster apunta al desarrollo de soluciones económicas para fortalecer a los proyectos con potencial de crecimiento.

“Queremos que empiecen a interactuar todos los actores que tienen que ver con la hidroponía y poder así orientar nuestras políticas estatales y generar herramientas financieras que respondan a necesidades concretas”, explicó el director de Agricultura de la provincia, Alfredo Draque.

El funcionario destacó que la hidroponía es una de las alternativas que más avanza en materia de tecnificación y reconoció que, si bien hay un amplio margen para seguir transfiriendo conocimiento, ya existen productores locales obteniendo excelentes resultados frente a un mercado de consumo en constante expansión.