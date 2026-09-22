El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para el desarrollo de la agricultura de vanguardia con la presentación formal del Clúster de Hidroponía. Esta iniciativa busca conectar a los distintos actores del sistema de cultivos sin suelo para acompañar y potenciar su crecimiento productivo y comercial en la provincia.
Mendoza lanzó su Clúster de Hidroponía para potenciar la agricultura
El Gobierno de Mendoza oficializó la creación de un espacio para articular a productores, empresas y académicos para generar herramientas financieras a medida
El lanzamiento se realizó en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, en el marco del 43° Congreso Argentino de Horticultura. Este escenario sirvió como punto de encuentro ideal para reunir a investigadores, especialistas, representantes de instituciones y productores que ya apuestan por esta tecnología innovadora.
¿Cómo funcionará el Clúster de Hidroponía de Mendoza?
El nuevo espacio de articulación nace con una premisa clara: vincular a quienes ya operan sistemas hidropónicos con aquellos que buscan dar el salto tecnológico, sumando al ecosistema a organismos académicos y técnicos. El objetivo principal es trazar una agenda de trabajo conjunta que permita identificar los desafíos del día a día, detectar oportunidades de mejora y orientar las políticas públicas hacia las demandas concretas que tienen los emprendimientos en sus diferentes escalas.
El objetivo principal es trazar una agenda de trabajo conjunta que permita identificar los desafíos del día a día, detectar oportunidades de mejora y orientar las políticas públicas hacia las demandas concretas que tienen los emprendimientos en sus diferentes escalas.
Además del acompañamiento técnico, la consolidación del Clúster apunta al desarrollo de soluciones económicas para fortalecer a los proyectos con potencial de crecimiento.
“Queremos que empiecen a interactuar todos los actores que tienen que ver con la hidroponía y poder así orientar nuestras políticas estatales y generar herramientas financieras que respondan a necesidades concretas”, explicó el director de Agricultura de la provincia, Alfredo Draque.
El funcionario destacó que la hidroponía es una de las alternativas que más avanza en materia de tecnificación y reconoció que, si bien hay un amplio margen para seguir transfiriendo conocimiento, ya existen productores locales obteniendo excelentes resultados frente a un mercado de consumo en constante expansión.
En pocas palabras
- Mendoza lanza Clúster: el Gobierno de Mendoza creó el Clúster de Hidroponía para potenciar la agricultura sin suelo.
- Articulación de actores: busca conectar productores, empresas y académicos para generar herramientas financieras a medida.
- Foco en innovación: la iniciativa promueve el desarrollo de soluciones económicas y la tecnificación en cultivos hidropónicos.