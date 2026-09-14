Ganadería en recuperación: la Sociedad Rural destacó la previsibilidad para el sector

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respaldó el rumbo del sector ganadero y sostuvo que la actividad atraviesa una coyuntura superior respecto de administraciones anteriores. Según el dirigente, la clave principal del escenario actual radica en la existencia de reglas de juego estables que brindan la confianza necesaria para encarar inversiones de mediano y largo plazo.
Si bien Pino coincidió con los cuestionamientos planteados por la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre la fuerte presión tributaria que ejercen los niveles nacional, provincial y municipal, ponderó la decisión del Gobierno nacional de no aplicar distorsiones cambiarias ni alterar los esquemas operativos vigentes.
Recuperación del stock y trabajo en la infraestructura
En declaraciones televisivas con A24, el titular de la SRA ratificó la postura histórica del campo frente a los derechos de exportación: "Seguimos reclamando que haya retenciones cero, pero tenemos un gobierno que respeta las reglas de juego y eso genera previsibilidad y confianza".
Asimismo, remarcó que el sector está dejando atrás los coletazos de las pasadas sequías y de antiguas intervenciones oficiales que postergaron a la actividad. En ese marco, celebró que ya se percibe un proceso de retención de vientres con menor faena de hembras para recomponer el stock vacuno.
Por último, el representante ruralista confirmó que la Mesa de Enlace mantiene su agenda de trabajo unificada y realiza gestiones con intendencias para adecuar los caminos rurales y la infraestructura ante la llegada del fenómeno de El Niño.
En pocas palabras
- Ganadería en auge: El sector se beneficia de reglas de juego estables, según la Sociedad Rural Argentina.
- Reclamo de retenciones: La SRA insiste en la eliminación de derechos de exportación para el campo.
- Próximos pasos: Se trabaja en la recuperación del stock vacuno y mejora de infraestructura rural.