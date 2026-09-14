Ganadería en recuperación: la Sociedad Rural destacó la previsibilidad para el sector

Si bien Pino coincidió con los cuestionamientos planteados por la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre la fuerte presión tributaria que ejercen los niveles nacional, provincial y municipal, ponderó la decisión del Gobierno nacional de no aplicar distorsiones cambiarias ni alterar los esquemas operativos vigentes.

Nicolás Pino, titular de la SRA, remarcó la importancia de mantener reglas de juego estables para incentivar las inversiones en la ganadería.

Recuperación del stock y trabajo en la infraestructura

En declaraciones televisivas con A24, el titular de la SRA ratificó la postura histórica del campo frente a los derechos de exportación: "Seguimos reclamando que haya retenciones cero, pero tenemos un gobierno que respeta las reglas de juego y eso genera previsibilidad y confianza".