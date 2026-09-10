¿Cuánto sale el malbec mendocino elegido como el mejor tinto del mundo?

La vitivinicultura argentina registró un hito a nivel internacional tras la consagración de un malbec mendocino como el Campeón Global en el prestigioso certamen International Wine Challenge (IWC). Con la obtención de una calificación de 97 puntos y triple trofeo en Londres, el Huentala Calizo Albar Block 06 2023 se posiciona como un ícono argentino de alto valor.
La competencia, reconocida por aplicar el sistema de cata a ciegas más riguroso de la industria, coronó a la etiqueta Huentala Calizo Albar Block 06 2023 como el mejor vino tinto del mundo.
La ceremonia oficial de premiación fue el pasado 8 de septiembre en Londres. El vino producido en Gualtallary superó la etapa final y compitió contra los ganadores de los trofeos del resto de las regiones vitivinícolas del planeta, logrando imponerse sobre grandes íconos globales frente a un jurado de primer nivel compuesto por Masters of Wine, Master Sommeliers y críticos internacionales.
Valor de mercado y disponibilidad del vino argentino
Debido a su complejo proceso de elaboración y al tamaño del viñedo del cual provienen las uvas, la disponibilidad de este vino es restrictiva. La producción general de esta línea de alta gama oscila apenas entre las 1.200 y 1.500 unidades en total.
Específicamente para la añada 2023, que fue la premiada, la bodega lanzó al mercado una partida limitada de tan solo 1.100 botellas numeradas. Esta exclusividad y su reciente posicionamiento global establece su valor comercial directo al público en $180.000 por botella.
Puntaje superlativo y triple trofeo
El desempeño del vino mendocino en el certamen se tradujo en la obtención de una calificación de 97 puntos y la Medalla de Oro. Además, se convirtió en el único ejemplar argentino en ganar los tres trofeos regionales e internacionales más importantes de la competencia: el Trofeo al Malbec de Mendoza, el Trofeo al Malbec Argentino y el Trofeo al Mejor Vino Tinto de la Argentina.
En los reportes de evaluación, los especialistas internacionales describieron a este Malbec como un exponente de asombrosa concentración, destacando la presencia de aromas intensos a grosella negra, tomillo y notas terrosas. En boca, resaltaron sus sabores concentrados de ciruela y especias, acompañados de un alto nivel de frescura.
En pocas palabras
- Malbec argentino: Huentala Calizo Albar Block 06 2023 fue elegido el mejor vino tinto del mundo en Londres, obteniendo 97 puntos.
- Premio internacional: el vino mendocino ganó el Trofeo al Mejor Vino Tinto de la Argentina y otros dos trofeos regionales.
- Exclusividad y precio: solo se produjeron 1.100 botellas de la añada premiada, con un valor de $180.000 cada una.