Alerta en el campo: solo cuatro economías regionales crecen y la crisis se profundiza

Las únicas actividades con márgenes rentables son las cadenas de granos, bovinos, ovinos y miel, impulsadas por precios que evolucionaron por encima de la inflación. En el extremo opuesto, el estancamiento de los precios cobrados por los productores frente al constante incremento de los costos operativos generó un severo deterioro en la mayoría de los rubros, con la reciente incorporación de los cítricos dulces y la forestación a la zona de crisis.

El Semáforo de Coninagro correspondiente a agosto refleja que nueve de las 19 actividades del agro se encuentran sumergidas en una crisis profunda.

Exportaciones en alza vs. realidad en finca

Este escenario negativo a nivel de finca contrasta fuertemente con el balance general de las exportaciones agroindustriales, las cuales crecieron un 17% en los primeros 7 meses del año hasta alcanzar los 37.725 millones de dólares, sostenidas principalmente por los granos y la carne vacuna. Sin embargo, para la mayoría de las economías regionales, los costos internos elevados y el escaso dinamismo de la demanda continúan asfixiando los márgenes de producción.