Alerta en el campo: solo cuatro economías regionales crecen y la crisis se profundiza

El Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro correspondiente a agosto reveló un complejo escenario para el campo argentino: de 19 actividades analizadas, solo cuatro muestran números positivos, seis se encuentran en situación de advertencia y nueve atraviesan un panorama crítico.
Las únicas actividades con márgenes rentables son las cadenas de granos, bovinos, ovinos y miel, impulsadas por precios que evolucionaron por encima de la inflación. En el extremo opuesto, el estancamiento de los precios cobrados por los productores frente al constante incremento de los costos operativos generó un severo deterioro en la mayoría de los rubros, con la reciente incorporación de los cítricos dulces y la forestación a la zona de crisis.
Exportaciones en alza vs. realidad en finca
Este escenario negativo a nivel de finca contrasta fuertemente con el balance general de las exportaciones agroindustriales, las cuales crecieron un 17% en los primeros 7 meses del año hasta alcanzar los 37.725 millones de dólares, sostenidas principalmente por los granos y la carne vacuna. Sin embargo, para la mayoría de las economías regionales, los costos internos elevados y el escaso dinamismo de la demanda continúan asfixiando los márgenes de producción.
El drama de la vitivinicultura
Dentro del informe de Coninagro, la vitivinicultura se destaca trágicamente al encabezar el período de crisis más prolongado de todas las actividades relevadas, acumulando 42 meses consecutivos en color rojo desde enero de 2023.
Los datos históricos revelan la gravedad de la situación estructural del sector: desde que se comenzó a elaborar este indicador hace ocho años, la industria del vino y el mosto permaneció en estado de crisis durante más del 73% del tiempo. Esta persistencia ubica a la cadena vitivinícola por encima de otras actividades históricamente castigadas como la lechería o la citricultura, reflejando una pérdida continua de rentabilidad y poder de compra para los productores.
En pocas palabras
- Campo en alerta: el 80% de las economías regionales está en crisis o advertencia según Coninagro.
- Sectores afectados: la vitivinicultura lidera las caídas con 42 meses en rojo, afectando a 9 de 19 actividades.
- Contraste exportador: las exportaciones agroindustriales crecieron 17%, pero los costos internos ahogan la rentabilidad regional.