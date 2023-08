Pronóstico del tiempo en Mendoza turismo covid en mendoza (11).jpeg Para este miércoles se espera una jornada algo nublada con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste rotando al noreste. Foto: Martín Pravata

Hay temperaturas absolutamente anormales como consecuencia de esta onda de calor de invierno, llamativa, que este miércoles se va a retirar un poco.

►TE PUEDE INTERESAR: Polémica entre ambientalistas y Luján por 17 árboles caídos en la calle Guardia Vieja durante el fuerte Zonda

"El martes se acentuó la onda de calor que no solo afectó a la región de Cuyo sino también al centro-este de la Argentina. Si bien hubo una situación de Zonda débil en altura que no fue muy importante. Sí sopló en Uspallata, no fue significativa", explicó.

Pronóstico del tiempo en Mendoza extendido

Por otro lado, Norte se refirió al pronóstico del tiempo para este miércoles y dijo que hacia la tarde "habrá viento sur y del sudeste, por ende la temperatura máxima no será tan alta como la del martes, llegaría a 22 o 23 grados".

Pronóstico del tiempo en Mendoza turismo covid en mendoza (4).jpeg Para el jueves se espera un día algo nublado con leve ascenso de la temperatura. Foto: Martín Pravata

"El jueves va haber viento sur durante todo el día y por consecuencia la mínima será de 5 grados por 19 o 20, como mucho, de máxima", comentó.

"Algo parecido pasaría el viernes con 5 o 6 de mínima por unos 19 o 20 grados de máxima", cerró.

►TE PUEDE INTERESAR: Pagan entre 8 mil y 10 mil pesos al suertudo propietario de estas monedas de 10 pesos

Por último, hizo una síntesis de lo sucedido con este fenómeno extraordinario, anómalo, que "coincide con muchos otros fenómenos extraordinarios que se están produciendo no solamente en la Argentina, sino en otras partes del mundo".