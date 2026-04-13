La semana comenzó con temperaturas templadas, un poco por encima del promedio para comienzos del otoño. Este lunes y el martes serán días muy agradables, según el pronóstico del tiempo, pero podrían llegar tormentas y lluvias. El miércoles habrá un descenso de temperaturas.
Pronóstico del tiempo: el otoño sigue con días cálidos aunque se esperan posibles tormentas y lluvias
El lunes arrancó más cálido de lo habitual y se espera una máxima de 25 grados. El martes podría haber tormentas y lluvias según el pronóstico del tiempo
El doctor en meteorología Maximiliano Viale señaló a Radio Nihuil que este lunes amaneció con una mínima más elevada de lo normal, ya que en algunos sectores marcó 17 grados.
Explicó que esto se debe al aire cálido que quedó en la superficie después de los 27 grados del domingo, sumado a una leve brisa del sur, revolvió ese aire y por eso subió la mínima.
El especialista indicó que para este lunes se espera que el termómetro llegue a los 25 o 26 grados hacia la tarde, con presencia de nubes altas.
El pronóstico del tiempo adelanta tormentas y lluvias
Para el martes, Maximiliano Viale sostuvo que se espera una mínima de 15 grados y hacia la tarde subirá a 27 grados. Pero hacia el final del día las condiciones tendrán un cambio importante.
Se espera la llegada de posibles tormentas o chaparrones, seguido de lluvias localizadas que podrían transformarse en lloviznas durante la madrugada del miércoles.
Para ese día, el pronóstico del tiempo indica que se espera una mínima de 16 grados, pero un descenso hacia la tarde con 22 grados de máxima.