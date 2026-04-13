Pronóstico del tiempo: el otoño sigue con días cálidos aunque se esperan posibles tormentas y lluvias

El especialista indicó que para este lunes se espera que el termómetro llegue a los 25 o 26 grados hacia la tarde, con presencia de nubes altas.

El pronóstico del tiempo adelanta tormentas y lluvias

Para el martes, Maximiliano Viale sostuvo que se espera una mínima de 15 grados y hacia la tarde subirá a 27 grados. Pero hacia el final del día las condiciones tendrán un cambio importante.

Se espera la llegada de posibles tormentas o chaparrones, seguido de lluvias localizadas que podrían transformarse en lloviznas durante la madrugada del miércoles.

Para ese día, el pronóstico del tiempo indica que se espera una mínima de 16 grados, pero un descenso hacia la tarde con 22 grados de máxima.