¿Tenés planes al aire libre para este fin de semana en Mendoza? Vas a tener que consultar el pronóstico antes de salir. Las proyecciones emitidas por la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman que la provincia atravesará días marcados por el ambiente fresco, la nubosidad constante y episodios de lluvias aisladas, además de nevadas en la franja andina.
El tiempo
Pronóstico del tiempo para el fin de semana en Mendoza: días frescos, lluvias y mínimas de 7 grados
Las proyecciones de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional indicaron un descenso de la temperatura y lluvias
El ingreso de aire fresco desde el sector sur acotará el ascenso de las temperaturas, obligando a los mendocinos a mantener el abrigo a mano durante las mañanas y noches.
Pronóstico día por día: cómo estará el tiempo este fin de semana en Mendoza
El comportamiento atmosférico entre el viernes y el domingo combinará lloviznas matutinas, nubosidad variable y un leve repunte térmico hacia el cierre del fin de semana:
- Viernes 9 de octubre: La jornada comenzará fresca y nublada. La temperatura máxima rondará entre los 14 °C y 17 °C, mientras que la mínima se ubicará entre los 8 °C y 9 °C. Durante la mañana se prevé la mayor inestabilidad, con probabilidad de lluvias aisladas de entre un 40% y 70% (según el SMN) y vientos de dirección variable. En la cordillera estará parcialmente nublado.
- Sábado 10 de octubre: Mantenimiento de la cobertura nubosa con poco cambio de la temperatura. Se aguarda una mínima de 7 °C a 9 °C y una máxima que alcanzará entre los 16 °C y 17 °C, acompañada por vientos leves del sector sur y nevadas débiles en Alta Montaña. La probabilidad de precipitación en el llano será baja (0% a 10%).
- Domingo 11 de octubre: Cielo mayormente nublado y un modesto ascenso de los termómetros, alcanzando máximas de 18 °C a 22 °C y mínimas de 8 °C a 10 °C. Hacia la tarde o noche se aguarda el retorno de la inestabilidad con precipitaciones aisladas en el llano (10% al 40% de probabilidad) y continuidad de nieve en el sector andino.
Tendencia para el inicio de la semana que viene
De cara al comienzo de la próxima semana laboral, el patrón meteorológico mantendrá marcas térmicas contenidas en todo el Gran Mendoza y valles productivos:
- Lunes 12 de octubre: Cielo mayormente nublado con una mínima de 8 °C a 9 °C y una máxima estimada en los 18 °C, sosteniendo probabilidades de lluvias aisladas (10% al 40%).
- Martes 13 de octubre: Continuarán las marcas frescas con mínima de 12 °C, máxima de 17 °C y probabilidad de precipitaciones débiles.
- Miércoles 14 de octubre: Ligero descenso de la temperatura máxima, situándose en 16 °C, con mínima de 11 °C y nubosidad variable.