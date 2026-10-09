Pronóstico del tiempo para el fin de semana en Mendoza: días frescos, lluvias y mínimas de 7 grados

El ingreso de aire fresco desde el sector sur acotará el ascenso de las temperaturas, obligando a los mendocinos a mantener el abrigo a mano durante las mañanas y noches.

Pronóstico día por día: cómo estará el tiempo este fin de semana en Mendoza

El comportamiento atmosférico entre el viernes y el domingo combinará lloviznas matutinas, nubosidad variable y un leve repunte térmico hacia el cierre del fin de semana: