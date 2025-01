Pronóstico del tiempo: el calor no aflojará y las tormentas reinarán en el fin de semana

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas.jpeg Este domingo, los mendocinos deberán buscar actividades en lugares frescos y a horas en las que no impacte el sol. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Una semana de intenso calor en Mendoza

Este sábado 11 de enero, el pronóstico indica 36° C de máxima y 23° C de mínima, siendo el día de menos calor del fin de semana, ya que el domingo 12 de enero el termómetro subirá a 38° de máxima, mientras que la mínima será un poco menor que el día anterior: llegará a 21°C, según el reporte de Contingencias Climáticas. Otros servicios mostraban un sábado más agradables con temperaturas que no superarían los 30 grados.

Tanto el sábado como el domingo habrá posibilidad de tormentas tanto en el Gran Mendoza como en el Valle de Uco, parte del Este y el Sur de la provincia, tal y como lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

pronostico del tiempo Mendoza-calor.jpg Es importante protegerse del calor utilizando gorras y ropa fresca.

Las recomendaciones para pasar la ola de calor según la OMS

Para protegerse durante una ola de calor, lo mejor es seguir los consejos que la Organización Mundial de la Salud sugiere en su portal web.

Llevando adelante estas precauciones, las personas más vulnerables, como los ancianos, niños pequeños y discapacitados, estarán a salvo de sufrir las consecuencias de las altas temperaturas.