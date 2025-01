Probé el teclado y mouse más barato de Amazon: dos joyas por 30 dólares

Un producto de Amazon cumplidor y elegante

A pesar de su precio extremadamente bajo, las prestaciones de este combo son muchas. La calidad de los materiales es más que aceptable, y el diseño es elegante y sobrio. Al tacto, el teclado es firme y tiene una característica muy buena: su base de metal no se desliza sobre el escritorio, lo que hace que la experiencia de usarlo sea más que agradable.

El mouse creado por Amazon no se queda atrás. Una superficie de plástico levemente rugoso hace que nunca se nos escape de las manos, y su peso lo distingue claramente de algunas opciones de calidad algo inferior.

Si bien estas características son muy buenas, lo mejor que tienen el teclado y el mouse es que nos ayudarán a trabajar de manera silenciosa y sin tantos cables sobre el escritorio. Lo primero sucede debido a que el combo prácticamente no hace ruido al ser utilizado. El teclado es similar a la de una notebook, por lo que -a menos que castiguemos las teclas duramente- su sonido es casi imperceptible. El mouse, de manera similar, no produce ruido alguno al clickear.

Todo lo necesario (para trabajar)

estrellas-amazon.jpg Las reviews del producto de Amazon son muy positivas.

Es claro que, a este precio, el combo no cumplirá con lo que le pueden llegar a pedir los usuarios más exigentes. A pesar de que el mouse tiene una opción para cambiar el DPI, su falta de botones laterales, o de capacidad de modificar su peso, hacen que no sea una buena opción para gamers. Por su parte, el teclado puede llegar a funcionar, pero al ser de membrana, no mecánico, no será del agrado de la mayoría de los jugadores.

Sin embargo, para quien desee un teclado y un mouse adecuados para trabajar, no debería buscar más. La capacidad de trabajar sin cables (y sin pilas) es un viaje de ida, ya que nos permitirán una comodidad superior. La batería de los objetos dura varias semanas con un uso intensivo, por lo que las sesiones de carga serán poco frecuentes.

Hay que aclarar que no todo es tan bueno. Si estamos acostumbrados a tipear rápido, habrá que tener mucho cuidado. Las teclas son tan sensibles que muchas veces comprobaremos que habremos ingresado dos veces una letra, cuando sólo queríamos poner una. Claro que con un poco de atención podremos evitar este inconveniente.

Actualmente el teclado está de oferta por 29.99, por lo que es más que recomendable para quienes buscan tecnología barata y de buena calidad, fabricada en Estados Unidos.

Este contenido no está sponsoreado de ninguna manera por Amazon.