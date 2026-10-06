Presentaron Mariandina III a sala llena en la Feria del Libro: más historias de la vida en una cancha de fútbol

En un marco lleno de emoción, reflexión y anécdotas, el encuentro fue el viernes 2 de octubre y contó con la presencia de la mayoría de los autores (algunos no pudieron asistir por compromisos laborales). Lectores, amantes del fútbol y seguidores de Mariandina desde 2015 dijeron presente para vivir un momento repleto de goles, jugadas, pases errados y risas al por mayor.

Mariandina III fue escrito por 19 personas: Gonzalo Glorioso, Juan Martín Alonso, Sabrina Marchese, Hugo Fernando Videla, Gonzalo Ruiz, Ignacio de la Rosa, Nicolás Estrada, Oscar "Chino" Zavala, Jessica Rojo Savard, Fernando Montaña, Federico Fayad, Roly Giménez, Juani Jofré, Nico Angeloni, Roger Aguilera, Alejandro "Canito" Frías, Amadeo Inzirillo, Javier Cusimano y Pablo Philippens.