Historias de la vida en una cancha de fútbol. Mitos, leyendas, amores, desamores, alegrías, tristezas, promesas, tragedias goles imposibles y humor. Esa mezcla forma parte de Mariandina III, la antología de cuentos mendocinos que fue presentada a sala llena en la Feria del Libro, precisamente en la sala Chalo Tulián del Espacio Cultural Julio Le Parc.
Presentaron Mariandina III a sala llena en la Feria del Libro: más historias de la vida en una cancha de fútbol
La antología de cuentos futboleros de escritores mendocinos tiene su tercera parte impresa y en formato podcast con las historias de 19 autores
En un marco lleno de emoción, reflexión y anécdotas, el encuentro fue el viernes 2 de octubre y contó con la presencia de la mayoría de los autores (algunos no pudieron asistir por compromisos laborales). Lectores, amantes del fútbol y seguidores de Mariandina desde 2015 dijeron presente para vivir un momento repleto de goles, jugadas, pases errados y risas al por mayor.
Mariandina III fue escrito por 19 personas: Gonzalo Glorioso, Juan Martín Alonso, Sabrina Marchese, Hugo Fernando Videla, Gonzalo Ruiz, Ignacio de la Rosa, Nicolás Estrada, Oscar "Chino" Zavala, Jessica Rojo Savard, Fernando Montaña, Federico Fayad, Roly Giménez, Juani Jofré, Nico Angeloni, Roger Aguilera, Alejandro "Canito" Frías, Amadeo Inzirillo, Javier Cusimano y Pablo Philippens.
Tanto los Mariandina como Que Lo Cuenten Como Quieran son las 4 obras de la Cooperativa del Libro, la editorial gestionada por su propios autores.
En pocas palabras
- Presentaron Mariandina III: la antología de cuentos futboleros mendocinos llegó a su tercera parte.
- Temática de la obra: reúne historias de fútbol, mitos, leyendas y emociones de 19 autores.
- Evento de lanzamiento: la presentación se realizó a sala llena en la Feria del Libro.