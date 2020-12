Predio militar de Uspallata es ahora Reserva Natural de la Defensa

“La política de reservas naturales para la defensa es una política que nosotros impulsamos muchísimo desde la gestión anterior, que se inició en el año 2007 cuando Néstor Kirchner era presidente”, recordó Rossi al afirmar que no le sorprendió que la última reserva natural haya sido declarada en 2014. “Entre 2014 y ahora no ha habido nuevas áreas de reservas naturales para la defensa y creo que eso no es casual. Respondió claramente a una política de la gestión anterior, que buscaba transferir lo más posible al sector privado vía venta, distintos terrenos, distintas jurisdicciones que estaban en manos, en su mayoría, del Ejército Argentino. Esa era la política fundamental. No era ni preservar el ambiente, ni preservar las distintas unidades que pudiesen tener las Fuerzas Armadas argentinas”.

Esta decisión fue celebrada por el mendocino Guillermo Carmona, funcionario del Ministerio de Defensa y presidente del Partido Justicialista, hasta que asuma Anabel Fernández Sagasti.

https://twitter.com/grcarmonac/status/1334202195152171016 Rossi y Cabandié anunciaron la creación de cinco nuevas Reservas Naturales de la Defensa al participar de un encuentro sobre la conservación de la biodiversidad https://t.co/KWy5dLHl3v — Guillermo Carmona (@grcarmonac) December 2, 2020

Las otras nuevas reservas

Isla Martín Fierro: emplazada en el asiento del Batallón de Arsenales 603 del Ejército Argentino, en la provincia de Entre Ríos, con una extensión de 211 hectáreas, forma parte de la importante compleja red de humedales del Delta del Paraná que brinda excepcionales servicios ecosistémicos y culturales.

Manantiales: ubicado en el Departamento de Calingasta, al oeste de provincia de San Juan, con una superficie aproximada de 382.992 hectáreas, se trata de una importante reserva estratégica de recursos hídricos, como es el caso de glaciares y altas cuencas de redes hídricas, sin dejar de destacar la jerarquía de la biodiversidad asociada a la Alta Montaña que junto a lUspallata conforma un conglomerado de aproximadamente 600.000 hectáreas de espacios de interés para la conservación de la biodiversidad, constituyéndose en un importante reservorio biológico.

Faro Querandí: Se trata de un inmueble del Servicio de Hidrografía Nacional apostado en una zona medanosa de 40 hectáreas, a unos 30 Km. de distancia de la localidad balnearia de Villa Gessell, en la Provincia de Buenos Aires. Se constituye en hábitat de numerosas especies de fauna y flora, convirtiéndolo en un reservorio de paisaje, agua, arena, biodiversidad, playas y espacio para el ecoturismo.

Faro Punta Delgada: Se trata de un predio de aproximadamente 559 hectáreas, cuyo uso y administración se encuentra bajo la órbita del Servicio de Hidrografía Naval, dentro de los límites del Área Natural Protegida de Península Valdés, en la provincia de Chubut, hábitat de numerosas especies de fauna terrestre como la mara patagónica. El faro fue librado al servicio en mayo de 1905 por lo que se trata de un Faro Centenario y, al mismo tiempo, es Monumento Histórico Nacional.