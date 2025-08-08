Portal del 8/8: ritual para activar la puerta del León

Algunos días al año gozan de una energía especial, y una de esas fechas es el 8 de Agosto, es decir el 8/8. Este día es conocido porque se abre un vórtice cósmico único: el Portal del León.
Algunos días al año gozan de una energía especial, y una de esas fechas es el 8 de Agosto, es decir el 8/8. Este día es conocido porque se abre un vórtice cósmico único: el Portal del León.
Esta fecha es reconocida por astrólogos, numerólogos y practicantes espirituales de todo el mundo, y marca un punto de alta vibración energética ideal para la manifestación, la transformación interna y la reconexión con nuestro propósito del alma.
Este contenido pertenece a Canal12web.com. Su reproducción total o parcial sin autorización puede constituir una infracción a la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, que protege los derechos de autor en Argentina. Compartir o publicar este material en otros medios sin citar la fuente ni contar con permiso expreso puede derivar en sanciones legales.
Cada 8 de agosto, se produce una alineación especial entre el Sol en Leo, la estrella Sirio, la Tierra y el centro galáctico. Sin embargo, este 2025 es especial, y a continuación te explicamos por qué.
El portal del León del 2025 trae códigos más potentes que nunca, y será clave para muchas almas. Este día nos ayuda a cerrar ciclos kármicos colectivos que nos están afectando negativamente. Es momento de cambiar rutinas y de dejar de repetir la misma realidad de todos los días.
Este ritual es muy sencillo de realizar, y solo tendrás que preparar un altar o espacio con los siguientes elementos: una vela dorada, agua en un cuenco o bowl, y tener un cristal (puede ser citrino, amatista, cuarzo blanco).
A continuación tendrás que meditar realizando una visualización. Por ejemplo, puedes imaginar una puerta dorada ante tí, ábrela con el corazón, deja que la luz entre y te bañe. Finaliza escribiendo una intención o manifestación.
También te aconsejamos realizar tu manifestación por escrito. Puedes escribir lo siguiente: "Yo soy un canal puro de luz. Recibo los códigos de Sirio. Activo mi poder con amor y conciencia".
Finaliza sellando el ritual. Toca tu frente y tu corazón con agua y da las gracias. Recuerda que este día tiene una energía especial, y debe ser aprovechada de manera consiente y con buenas intenciones.