Portal 22/2: qué significa y cuál es el mejor ritual para atraer dinero y amor en este día mágico

Este portal energético tiene mayor fuerza que el resto debido a la intervención del número 2, según predice la numerología

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Descubrí todo lo que significa este portal energético.

Este domingo 22 de febrero no es un día más. Es que la numerología lo establece como la jornada del portal 22/2, teniendo en cuenta los dígitos del día y del mes. A continuación conocerás el significado profundo y las vibras que impulsa, como así también un ritual perfecto para atraer dinero y amor.

Portal 22/2: ¿cuál es su significado?

De acuerdo con la numerología, el portal energético del 22 de febrero (22/2) es uno de los momentos más significativos del calendario anual, ya que la carga vibratoria se intensifica debido a la repetición de números, funcionando como una ventana de oportunidad para la introspección y la manifestación.

Por un lado, el número 2 representa la dualidad, el equilibrio, la pareja, la diplomacia y la sensibilidad. Es una energía que invita a la cooperación más que a la competencia. Mientras que, por el otro, el 22 es un Número Maestro conocido como "El Constructor Galáctico". Tiene la capacidad de bajar los sueños a la tierra y convertirlos en realidad. Cuando estos dos se juntan, como en el portal 22/2, el mensaje es claro: es momento de construir armonía en tus relaciones y proyectos.

Además, la numerología asegura que este día será perfecto para fortalecer la intuición, la creatividad y la toma de decisiones, con un enfoque que nos llevará al éxito gracias a la constancia y a la disciplina.

La numerología nos dice que esta jornada estará marcada por fuertes vibras energéticas.

Rituales para hacer durante el portal 22/2

En lo que respecta a la acción, en primer lugar la numerología nos sugiere que durante las horas de portal 22/2, será clave escribir metas que involucren a otras personas o que busquen el equilibrio en tu vida. Al mismo tiempo, sugiere prestar atención a las corazonadas porque el 2 potencia la intuición.

En este sentido, la numerología nos dice que podemos poner en práctica algunos rituales que serán un talismán para el dinero y el amor. Entre los más populares, ligados a la riqueza, se encuentra uno que consiste en colocar un billete en el zapato izquierdo como símbolo de prosperidad y posteriormente se debe guardar como recordatorio de abundancia.

Portal energético 22/2.

Otro ritual vinculado al amor y a lo emocional consiste en encender velas blancas o rosas mientras se escribimos una lista de aquello que deseamos atraer. Luego repetir los deseos en voz alta y finalmente quemar el papel con la llama de la vela.

