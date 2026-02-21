Portal 22/2: qué significa y cuál es el mejor ritual para atraer dinero y amor en este día mágico

Además, la numerología asegura que este día será perfecto para fortalecer la intuición, la creatividad y la toma de decisiones, con un enfoque que nos llevará al éxito gracias a la constancia y a la disciplina.

portal 222 numerologia La numerología nos dice que esta jornada estará marcada por fuertes vibras energéticas.

Rituales para hacer durante el portal 22/2

En lo que respecta a la acción, en primer lugar la numerología nos sugiere que durante las horas de portal 22/2, será clave escribir metas que involucren a otras personas o que busquen el equilibrio en tu vida. Al mismo tiempo, sugiere prestar atención a las corazonadas porque el 2 potencia la intuición.

En este sentido, la numerología nos dice que podemos poner en práctica algunos rituales que serán un talismán para el dinero y el amor. Entre los más populares, ligados a la riqueza, se encuentra uno que consiste en colocar un billete en el zapato izquierdo como símbolo de prosperidad y posteriormente se debe guardar como recordatorio de abundancia.

222 Portal energético 22/2.

Otro ritual vinculado al amor y a lo emocional consiste en encender velas blancas o rosas mientras se escribimos una lista de aquello que deseamos atraer. Luego repetir los deseos en voz alta y finalmente quemar el papel con la llama de la vela.