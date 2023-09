Por què muerden los gatos.jpg Los gatos muerden por distintas razones.

Los dueños de los felinos lo saben: cada gato tiene su comportamiento y pueden reaccionar de maneras inesperadas, por ejemplo, morder.

¿Por qué muerden los gatos?

Habitualmente los gatos suelen relacionarse con sus congéners mordiéndose, comportamiento normal que desarrollan a medida que crecen. Pero que tu gato te muerda no siempre está relacionado a la maldad o agresividad, puede ser debido a distintas reacciones.

QUIERE JUGAR

Si desde hiquito le permitiste morder a modo de juego o diversión, es posible que haya adquirido esa conducta y la tome como normal. Esto se evita no permitiéndole morder cuando son cachorros y propinámdoles juguetes adecuados.

BASTA DE MIMOS

Cada gato tiene su carácter. No a todos les gustan los mimos ni cariños en cualquier parte, ni en cualquier momento. Si tu gato está incómodo o no quiere más caricias es mejor que dejes de hacerlo porque seguirá mordiendo para avisarte que el tiempo de caricias terminó.

Por què muerden los gatos 3.jpg No es conveniente dejar a los gatos que muerdan cuando son pequeños.

MUESTRA DE AFECTO

Los gatos comúnmente expresan su amor o cariño a sus dueños con pequeñas mordeduras, pero sin la más mínima intención de lastimar.

POR TEMOR

Los gatos ; si se enfrentan una situación que no pueden controlar pueden reaccionar mordiendo a cualquier persona que se les acerque.

Cómo lograr que tu gato no muerda

Para que tu gato no muerda cuando le haces mimos o de manera repentina, hay que entender cuándo quiere caricias. Son animales más solitarios, por lo que no requieren de la atención ni cariño que creemos que necesitan. Una clave es entender que, si bien son mascotas domésticas, no son para nada parecidos a los perros. Por eso es mejor esperar a que ellos se acerquen y busquen la interacción, en lugar de forzar una situació que no les agrada.