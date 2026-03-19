La ruda no es tan solo una planta decorativa ni un mero ingrediente de cocina, es ante todo una herramienta de protección personal que llevando una hoja en el zapato se convierte en un poderoso amuleto ya que los pies son el punto de contacto con la tierra y nos llevan a los caminos para encontrar nuestro destino.
Por qué poner una hoja de ruda en el zapato y para qué sirve
Lllevar una hoja de ruda en el zapato puede parecer una práctica extravagante o una simple superstición, pero la gente que ha realizado este ritual coincide en sus extraordinarios beneficios:
- concede protección espiritual
- atrae dinero y prosperidad
- actúa como un escudo invisible contra las energías negativas
- la ruda limpia nuestro camino y aporta a nuestro bienestar general
Ruda en el zapato: cómo se hace el ritual para tener sus beneficios
Poner una ruda en el zapato es el ritual más popular para las personas que quieren atraer la buena suerte y adquirir protección espiritual ante las energías negativas que se crucen en nuestro camino:
- los martes y viernes son los días tradicionales para este ritual, aunque muchos también lo hacen en luna nueva para potenciar la intención de prosperidad
- se debe utilizar una hoja de ruda sana y fresca, cortada preferentemente en esa misma mañana, y doblarla por la mitad sin romperla
- antes de colocarla en el zapato medita con los ojos cerrados unos segundos para formular mentalmente tu intención: protección, suerte o dinero
- coloca la ruda en el zapato izquierdo ya que ese pie representa la energía receptiva y el lado por donde ingresan las influencias externas
- descarta la hoja al final del día y no la reutilices: tírala fuera de tu casa, mejor en tierra o en un espacio abierto, como liberando toda la energía residual que absorbió durante el día