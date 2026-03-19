La ruda no es tan solo una planta decorativa ni un mero ingrediente de cocina, es ante todo una herramienta de protección personal que llevando una hoja en el zapato se convierte en un poderoso amuleto ya que los pies son el punto de contacto con la tierra y nos llevan a los caminos para encontrar nuestro destino.

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Por qué poner una hoja de ruda en el zapato y para qué sirve

Lllevar una hoja de ruda en el zapato puede parecer una práctica extravagante o una simple superstición, pero la gente que ha realizado este ritual coincide en sus extraordinarios beneficios: