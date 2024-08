¿Por qué me late el ojo?: esto significa para la ciencia médica

Uno siempre tiene que estar atento a las reacciones poco usuales que tiene nuestro cuerpo, y es que son alertas de que algo no anda bien en nuestro organismo. La palpitación o el latido en el ojo no es una patología, sino más bien una alerta de que algo está pasando, y los especialistas en medicina revelaron el significado de esta particular sensación, que incluso puede ser identificada por demás personas.

►TE PUEDE INTERESAR: Qué significa tener problemas de salud, según la metafísica