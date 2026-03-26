Por qué los autos chinos crecen en Argentina y ganan cada vez más usuarios

JETOUR_t2 Jetour se posiciona como una marca china líder en Mendoza, destacándose por tecnología, seguridad y respaldo local.

Tecnología y precio: las claves del fenómeno

Uno de los factores más determinantes detrás del crecimiento de los autos chinos es su fuerte apuesta por la tecnología. Muchos modelos incluyen de serie:

Pantallas digitales de gran tamaño.

Asistentes de conducción.

Conectividad avanzada.

Sistemas de seguridad modernos.

A esto se suma una relación precio-equipamiento que resulta competitiva frente a marcas tradicionales.

A nivel global, este fenómeno también se repite: los autos chinos están ganando mercados gracias a su combinación de tecnología avanzada y costos más accesibles .

Qué valoran los usuarios al elegir autos chinos

El cambio no solo es tecnológico, sino también cultural. Los usuarios hoy priorizan:

Innovación.

Diseño moderno.

Financiamiento accesible.

Mayor equipamiento por el mismo precio.

Esto explica por qué modelos de origen chino empiezan a competir directamente con marcas históricas dentro del segmento SUV y urbano. Incluso, algunas marcas han registrado crecimientos exponenciales en el país, con aumentos de ventas que superan ampliamente a años anteriores .

Este contenido es informativo y se basa en datos del mercado automotor que pueden variar según el contexto económico y regulatorio.

JETOUR_x50 Los modelos de origen chino empiezan a competir directamente con marcas históricas dentro del segmento SUV y urbano.

Un mercado en transformación

El avance de los autos chinos refleja un cambio profundo en la industria automotriz argentina. Aunque todavía representan una porción menor del total —alrededor del 5% al 10% del mercado— su crecimiento es sostenido y proyecta una expansión en los próximos años .

Con más oferta, mayor competencia y avances tecnológicos, el mercado se vuelve cada vez más dinámico. El crecimiento de los autos chinos no solo responde a una cuestión de precio, sino a una nueva lógica de consumo donde la tecnología empieza a pesar tanto como la marca.