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Por qué los autos chinos crecen en Argentina y ganan cada vez más usuarios

Autos, China y tecnología: por qué los autos chinos crecen en Argentina y qué valoran los usuarios al elegir estas marcas

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Uno de los factores más determinantes detrás del crecimiento de los autos chinos es su fuerte apuesta por la tecnología. 

Uno de los factores más determinantes detrás del crecimiento de los autos chinos es su fuerte apuesta por la tecnología. 

El crecimiento de los autos chinos en Argentina ya no es una tendencia incipiente: es una transformación concreta del mercado. En los últimos años, marcas provenientes de China como Jetour, BYD o Chery comenzaron a ganar terreno entre los usuarios, impulsadas por una combinación de precio, innovación y mayor disponibilidad.

Según datos del sector, las ventas de vehículos importados desde China crecieron de forma significativa en 2026, alcanzando cerca del 11% del mercado en algunos períodos . Este avance se explica, en parte, por políticas que facilitaron la importación de autos híbridos y eléctricos sin aranceles.

Además, el número de marcas chinas en el país no deja de crecer: ya hay más de 20 operando en el mercado local .

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Jetour se posiciona como una marca china líder en Mendoza, destacándose por tecnología, seguridad y respaldo local.

Jetour se posiciona como una marca china líder en Mendoza, destacándose por tecnología, seguridad y respaldo local.

Tecnología y precio: las claves del fenómeno

Uno de los factores más determinantes detrás del crecimiento de los autos chinos es su fuerte apuesta por la tecnología. Muchos modelos incluyen de serie:

  • Pantallas digitales de gran tamaño.
  • Asistentes de conducción.
  • Conectividad avanzada.
  • Sistemas de seguridad modernos.

A esto se suma una relación precio-equipamiento que resulta competitiva frente a marcas tradicionales.

A nivel global, este fenómeno también se repite: los autos chinos están ganando mercados gracias a su combinación de tecnología avanzada y costos más accesibles .

Qué valoran los usuarios al elegir autos chinos

El cambio no solo es tecnológico, sino también cultural. Los usuarios hoy priorizan:

  • Innovación.
  • Diseño moderno.
  • Financiamiento accesible.
  • Mayor equipamiento por el mismo precio.

Esto explica por qué modelos de origen chino empiezan a competir directamente con marcas históricas dentro del segmento SUV y urbano. Incluso, algunas marcas han registrado crecimientos exponenciales en el país, con aumentos de ventas que superan ampliamente a años anteriores .

Este contenido es informativo y se basa en datos del mercado automotor que pueden variar según el contexto económico y regulatorio.
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Los modelos de origen chino empiezan a competir directamente con marcas históricas dentro del segmento SUV y urbano.

Los modelos de origen chino empiezan a competir directamente con marcas históricas dentro del segmento SUV y urbano.

Un mercado en transformación

El avance de los autos chinos refleja un cambio profundo en la industria automotriz argentina. Aunque todavía representan una porción menor del total —alrededor del 5% al 10% del mercado— su crecimiento es sostenido y proyecta una expansión en los próximos años .

Con más oferta, mayor competencia y avances tecnológicos, el mercado se vuelve cada vez más dinámico. El crecimiento de los autos chinos no solo responde a una cuestión de precio, sino a una nueva lógica de consumo donde la tecnología empieza a pesar tanto como la marca.

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