Por qué los autos chinos crecen en Argentina y ganan cada vez más usuarios

El crecimiento de los autos chinos en Argentina ya no es una tendencia incipiente: es una transformación concreta del mercado. En los últimos años, marcas provenientes de China como Jetour, BYD o Chery comenzaron a ganar terreno entre los usuarios, impulsadas por una combinación de precio, innovación y mayor disponibilidad.
Según datos del sector, las ventas de vehículos importados desde China crecieron de forma significativa en 2026, alcanzando cerca del 11% del mercado en algunos períodos . Este avance se explica, en parte, por políticas que facilitaron la importación de autos híbridos y eléctricos sin aranceles.
Además, el número de marcas chinas en el país no deja de crecer: ya hay más de 20 operando en el mercado local .
Tecnología y precio: las claves del fenómeno
Uno de los factores más determinantes detrás del crecimiento de los autos chinos es su fuerte apuesta por la tecnología. Muchos modelos incluyen de serie:
- Pantallas digitales de gran tamaño.
- Asistentes de conducción.
- Conectividad avanzada.
- Sistemas de seguridad modernos.
A esto se suma una relación precio-equipamiento que resulta competitiva frente a marcas tradicionales.
A nivel global, este fenómeno también se repite: los autos chinos están ganando mercados gracias a su combinación de tecnología avanzada y costos más accesibles .
Qué valoran los usuarios al elegir autos chinos
El cambio no solo es tecnológico, sino también cultural. Los usuarios hoy priorizan:
- Innovación.
- Diseño moderno.
- Financiamiento accesible.
- Mayor equipamiento por el mismo precio.
Esto explica por qué modelos de origen chino empiezan a competir directamente con marcas históricas dentro del segmento SUV y urbano. Incluso, algunas marcas han registrado crecimientos exponenciales en el país, con aumentos de ventas que superan ampliamente a años anteriores .
Un mercado en transformación
El avance de los autos chinos refleja un cambio profundo en la industria automotriz argentina. Aunque todavía representan una porción menor del total —alrededor del 5% al 10% del mercado— su crecimiento es sostenido y proyecta una expansión en los próximos años .
Con más oferta, mayor competencia y avances tecnológicos, el mercado se vuelve cada vez más dinámico. El crecimiento de los autos chinos no solo responde a una cuestión de precio, sino a una nueva lógica de consumo donde la tecnología empieza a pesar tanto como la marca.