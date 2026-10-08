Por qué hay que regalar un árbol de jade o suculenta en octubre y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, el árbol de jade tiene un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Qué significa regalar un árbol de jade en octubre y qué beneficios trae

Esta es una planta muy importante para el Feng Shui porque contribuye con la energía del hogar.

Hay miles de razones por las que regalar un árbol de jade a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos porque se une con las energías del mes de octubre.