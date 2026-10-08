Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de un árbol de jade, el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Por qué hay que regalar un árbol de jade o suculenta en octubre y qué beneficios trae
Según el feng shui, regalar plantas este mes pueden tener grandiosos significados, sobre todo si se trata de un árbol de jade
Dentro del feng shui, el árbol de jade tiene un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.
Qué significa regalar un árbol de jade en octubre y qué beneficios trae
Hay miles de razones por las que regalar un árbol de jade a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos porque se une con las energías del mes de octubre.
Primero, porque tiene potencial energético como ninguna otra planta y porque sus hojas son capaces de retener y acumular riqueza. Asimismo, su forma de moneda también se considera que puede proteger el entorno financiero de gastos no deseados, lo que la convierte en un elemento único para este mes:
- Es la planta de la abundancia.
- Te ayuda si estás en camino hacia la estabilidad financiera y personal.
- Atrae riqueza y prosperidad financiera.
- La suculenta es una planta abrecaminos.
- Regalar un jade a quien inaugura un negocio, por ejemplo, es una forma de decirle "que te vaya bien, que crezca lo que siembras."
- Ayuda a tener buena salud y armonía familiar.
- Al árbol de jade se le atribuían dones dentro de la medicina.
- Regalar esta planta es el clásico amuleto vivo de abundancia, fortuna y perseverancia, además de ser de muy fácil cuidado.
Por estas razones, regalar una planta de estas en este mes implica impulsar nuevos comienzos, refrescar la energía del hogar y sembrar crecimiento personal o profesional, sobre todo porque octubre marca un momento clave para intencionar la estabilidad y la abundancia hacia el fin de año.
En pocas palabras
- Árbol de jade: regalar esta planta en octubre atrae riqueza y prosperidad según el feng shui.
- Significado: se considera la planta de la abundancia, la buena salud y la armonía familiar.
- Beneficios: impulsa nuevos comienzos, renueva energías y fomenta el crecimiento personal y profesional.