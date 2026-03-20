Por qué Arabia Saudita y Emiratos Árabes importan arena a pesar de tener los mayores desiertos del mundo

En 2023, Emiratos Árabes Unidos importó más de seis millones de toneladas de arena, principalmente arena silícea y de cuarzo, imprescindible para industrias como el vidrio, la fundición, la filtración o la química.

Así que vuelven los ojos hacia países como Australia, Vietnam o incluso Canadá, y pagan fortunas por algo que literalmente tienen bajo sus pies. Dos países que podrían cubrir la construcción de ciudades enteras con su propia arena están conectados por barcos y contratos que traen montañas de tierra desde miles de kilómetros de distancia.

Arabia Saudita (1)

En medio del desierto, cada vez elevan más construcciones

Este fenómeno no es una rareza local. La arena se ha convertido en el segundo recurso natural más explotado del mundo, solo por detrás del agua. Según recopila Xataka, El Programa Medioambiental de Naciones Unidas estima que cada año se consumen unas 50.000 millones de toneladas de arena y grava.

Aunque a simple vista parezca que la arena es un recurso inagotable, desiertos, playas, lechos marinos, la arena útil para construcción es una fracción muy pequeña del total disponible. La demanda mundial supera los 50.000 millones de toneladas al año y está impulsada por la urbanización, la infraestructura y proyectos de desarrollo masivo en Asia, África y Medio Oriente