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Trucos de limpieza

Por qué aparecen las manchas de óxido en los azulejos de la casa y cómo puedo limpiarlas

Si empiezas a notar que caen líneas naranjas de óxido por los azulejos, es posible que tengas que realizar una limpieza para remover estas manchas

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cómo limpiar el óxido en los azulejos de la cocina o el baño. 

Cómo limpiar el óxido en los azulejos de la cocina o el baño. 

Existen manchas para todo y en todas partes. Manchas generadas por alimentos, por mascotas, por pegotes, líquidos y por reacciones químicas naturales. Un ejemplo de este último tipo son las manchas de óxido.

El óxido aparece cuando el hierro de los metales reacciona con el oxígeno del ambiente y la humedad. La humedad es el mejor amigo del óxido y la causa principal de que aparezca en cocinas, baños y exteriores.

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El óxido en los azulejos suele venir de algún objeto metálico cercano.

Normalmente, los objetos metálicos se llenan de óxido y manchan otras superficies y objetos cercanos. Por eso a veces vemos que chorrea óxido por los azulejos del baño; lo más probable es que venga de alguna grifería o caño cercano.

¿Qué pasa si no limpio las manchas de óxido?

Las manchas de óxido pueden ser muy corrosivas y dañinas si no se eliminan a tiempo. Estas líneas amarillas van deteriorando y provocando corrosión progresiva en los metales.

No limpiar el óxido puede representar un problema y pérdida de herramientas y equipos muy grande. También puede ser peligroso para la salud, sobre todo si nos cortamos con algún metal oxidado o ya corroído.

Además de ser poco estético y corrosivo, el óxido acumula bacterias peligrosas, puede contaminar alimentos, agua, generar infecciones y problemas estructurales en las construcciones.

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Tratar las manchas de &oacute;xido a tiempo puede evitarte muchos problemas.&nbsp;

Tratar las manchas de óxido a tiempo puede evitarte muchos problemas.

Como dicen por ahí, es mejor prevenir que curar; por eso es importante evitar el óxido en los metales reduciendo la humedad de los ambientes, impermeabilizando los metales y realizando una limpieza constante de los ambientes donde puede generarse óxido.

Por eso, siempre que tengas unas canillas, rejas, sartén, asadera o cualquier cosa con óxido, es importante limpiarlo antes de que sea tarde y tengas que descartar el objeto.

Cómo limpiar las manchas de óxido en los azulejos

Para limpiar el óxido en los azulejos de la casa, ya sea en el baño o la cocina, lo más importante es tener a mano algún ingrediente contra el óxido, preferentemente ácido.

Antes de limpiar, hay que detectar qué es lo que está ocasionando estas manchas y de dónde viene la línea naranja de óxido.

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Con vinagre y lim&oacute;n se pueden limpiar muchos tipos de manchas.&nbsp;

Con vinagre y limón se pueden limpiar muchos tipos de manchas.

Puedes usar dos cosas: vinagre o jugo de limón. Ambos son ingredientes naturales, baratos y ácidos. Rocía una mezcla de agua y vinagre (o limón) sobre las manchas de óxido que chorrean por los azulejos.

Utiliza una esponja o trapo para refregar y limpiar las manchas y vuelve a repetir el proceso para eliminar las marcas más profundas y viejas. También puedes usar un poco de limón con sal para ablandar las manchas.

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