Por qué aparecen las manchas de óxido en los azulejos de la casa y cómo puedo limpiarlas

¿Qué pasa si no limpio las manchas de óxido?

Las manchas de óxido pueden ser muy corrosivas y dañinas si no se eliminan a tiempo. Estas líneas amarillas van deteriorando y provocando corrosión progresiva en los metales.

No limpiar el óxido puede representar un problema y pérdida de herramientas y equipos muy grande. También puede ser peligroso para la salud, sobre todo si nos cortamos con algún metal oxidado o ya corroído.

Además de ser poco estético y corrosivo, el óxido acumula bacterias peligrosas, puede contaminar alimentos, agua, generar infecciones y problemas estructurales en las construcciones.

óxido Tratar las manchas de óxido a tiempo puede evitarte muchos problemas.

Como dicen por ahí, es mejor prevenir que curar; por eso es importante evitar el óxido en los metales reduciendo la humedad de los ambientes, impermeabilizando los metales y realizando una limpieza constante de los ambientes donde puede generarse óxido.

Por eso, siempre que tengas unas canillas, rejas, sartén, asadera o cualquier cosa con óxido, es importante limpiarlo antes de que sea tarde y tengas que descartar el objeto.

Cómo limpiar las manchas de óxido en los azulejos

Para limpiar el óxido en los azulejos de la casa, ya sea en el baño o la cocina, lo más importante es tener a mano algún ingrediente contra el óxido, preferentemente ácido.

Antes de limpiar, hay que detectar qué es lo que está ocasionando estas manchas y de dónde viene la línea naranja de óxido.

limpiar manchas Con vinagre y limón se pueden limpiar muchos tipos de manchas.

Puedes usar dos cosas: vinagre o jugo de limón. Ambos son ingredientes naturales, baratos y ácidos. Rocía una mezcla de agua y vinagre (o limón) sobre las manchas de óxido que chorrean por los azulejos.

Utiliza una esponja o trapo para refregar y limpiar las manchas y vuelve a repetir el proceso para eliminar las marcas más profundas y viejas. También puedes usar un poco de limón con sal para ablandar las manchas.