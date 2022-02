El intendente adelantó que este año esa fiesta vendimial narrará la vida de Melchora Lemos, "una pionera con todas las letras, que nació en 1621, en una época en la que las mujeres ni si quiera tenían acceso a la instrucción porque era todo un patriarcado. Ella hereda parte de los bienes de su padre, pero su hermano trata de despojarla y ella siendo soltera y prácticamente analfabeta fue la primera que logró tener un circuito integrado, esto es tuvo viñas, hacía su propio vino en su bodega, construyó un molino harinero, compró una fábrica de botijas y fue pionera en materia de tonelería. Además ella fue la primera mujer que tuvo una pulpería, es decir producía el vino y tenía donde venderlo. Y no sólo eso, también lo vendía en Buenos Aires y competía con los vinos traídos de España. Ella se hizo a sí misma", contó Iglesias.

Gladys Ravalle2.PNG

Además de girar en torno de la historia de semejante mujer, que fue recuperada históricamente por el escritor Pablo Lacoste, la fiesta que dirigirá Charly Escoriza, también incorporará un homenaje a la "Flor de Guaymallén", a la actriz Gladys Ravalle, fallecida recientemente y al gran aporte cultural del fallecido artista Luis Quesada.

"No habrá más reina ni concursos de belleza en Guaymallén"

Firme en su postura, avalada por una ordenanza, el intendente de Guaymallén volvió a ratificar que desde este año en su comuna no se elegirá reina vendimial.

"Estoy pagando el costo de los pioneros en este tema, pero viendo lo que fue la vida de Melchora Lemos, son infinitamente menores a los que superar ella. Acá la decisión es institucional, Guaymallén no va a elegir reina de la Vendimia, ni se harán concursos de bellezas. Vamos a hacer un reconocimiento a los cultores de trabajo, que son unas 80 personas que han hecho aportes positivos desde distintos ámbitos, como la educación, salud, la producción y otros tantos.", explicó Marcelino Iglesias.

El jefe comunal adelantó también que fiel a su postura de no avalar la elección de una reina vendimial, cuando acuda a la Fiesta Nacional de la Vendimia, en donde se los invita a todos los intendentes a votar en la elección de esa representante nacional, votará en blanco.

"Este año aparentemente el problema es nuestro, pero el año que viene el problema será del resto de los 17 intendentes. Porque en off muchos me felicitan por haber hecho eso, y me dicen nosotros no nos animamos, o no lo consideramos prudente, pero esto es irreversible. Miren hay 90 lugares en donde se elegía reinas y ya no se eligen más", concluyó el jefe comunal guaymallino.