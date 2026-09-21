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Por el Día del Estudiante se realizaron más de mil alcoholemias y 45 fueron positivas

Los operativos de seguridad en Mendoza por el Día del Estudiante incluyeron 2.409 fiscalizaciones vehiculares y más de 1.000 test de alcoholemia

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Día del Estudiante en Mendoza: más de 1.000 alcoholemias y 143 autos secuestrados

Día del Estudiante en Mendoza: más de 1.000 alcoholemias y 143 autos secuestrados

En el marco del operativo preventivo desplegado por el Gobierno de Mendoza durante las festividades del Día del Estudiante, el Ministerio de Seguridad y Justicia llevó a cabo controles viales y de patrullaje en diversos puntos de la provincia.

Como resultado de las inspecciones realizadas, la Policía fiscalizó un total de 2.409 vehículos, efectuó más de mil controles de alcoholemia y procedió a la retención de 143 vehículos.

Desde la cartera de Seguridad aseguraron que se realizaron 1.078 pruebas de dosaje de alcohol a conductores en puestos fijos y móviles. Del total de test efectuados, 45 arrojaron resultado positivo, mientras que 95,8 % de las personas examinadas cumplió con la normativa vigente al no presentar alcoholemia positiva.

Se efectuaron más de mil alcoholemias en diversos controles policiales.

Se efectuaron más de mil alcoholemias en diversos controles policiales.

Entre los conductores que dieron positivo en las mediciones, 26 registraron niveles inferiores a un gramo de alcohol por litro de sangre, en tanto que el resto superó esa cifra.

El despliegue policial en rutas y accesos principales dio lugar a la confección de 1.188 actas por distintas infracciones a la Ley de Tránsito, de las cuales 800 correspondieron a faltas leves. Además, durante las inspecciones se retiraron de circulación 43 licencias de conducir y se procedió a la retención de 79 vehículos particulares, y de 64 motocicletas.

El despliegue policial en rutas y accesos principales dio lugar a la confección de 1.188 actas por distintas infracciones a la Ley de Tránsito.

El despliegue policial en rutas y accesos principales dio lugar a la confección de 1.188 actas por distintas infracciones a la Ley de Tránsito.

¿Cómo continuó el operativo de seguridad?

El dispositivo de seguridad, contó con la participación de aproximadamente 2.000 efectivos policiales. Los patrullajes y controles de fiscalización abarcaronn zonas turísticas, espacios recreativos, parques y accesos a espejos de agua.

Algunos patrullajes se llevaron a cabo en el dique Potrerillos, El Carrizal, Valle Grande, el Valle de Uco, el Este, el Sur y los principales parajes del Gran Mendoza.

Paralelamente, las autoridades mantuvieron la supervisión en eventos masivos y fiestas estudiantiles para verificar las autorizaciones correspondientes, además de realizar tareas de prevención de incendios en sectores de montaña y áreas naturales de alta concurrencia.

En pocas palabras

  • Controles viales: se realizaron más de mil alcoholemias durante el operativo por el Día del Estudiante.
  • Resultados: se fiscalizaron 2.409  vehículos y se retuvieron 143 por diversas infracciones.
  • Positivos: 4,2% de los conductores evaluados registró alcoholemia positiva.
Resumen generado por Thinkindot AI

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