Por el Día del Estudiante se realizaron más de mil alcoholemias y 45 fueron positivas

Se efectuaron más de mil alcoholemias en diversos controles policiales. Ministerio de Seguridad

Entre los conductores que dieron positivo en las mediciones, 26 registraron niveles inferiores a un gramo de alcohol por litro de sangre, en tanto que el resto superó esa cifra.

El despliegue policial en rutas y accesos principales dio lugar a la confección de 1.188 actas por distintas infracciones a la Ley de Tránsito, de las cuales 800 correspondieron a faltas leves. Además, durante las inspecciones se retiraron de circulación 43 licencias de conducir y se procedió a la retención de 79 vehículos particulares, y de 64 motocicletas.

El despliegue policial en rutas y accesos principales dio lugar a la confección de 1.188 actas por distintas infracciones a la Ley de Tránsito. Ministerio de Seguridad

¿Cómo continuó el operativo de seguridad?

El dispositivo de seguridad, contó con la participación de aproximadamente 2.000 efectivos policiales. Los patrullajes y controles de fiscalización abarcaronn zonas turísticas, espacios recreativos, parques y accesos a espejos de agua.

Algunos patrullajes se llevaron a cabo en el dique Potrerillos, El Carrizal, Valle Grande, el Valle de Uco, el Este, el Sur y los principales parajes del Gran Mendoza.

Paralelamente, las autoridades mantuvieron la supervisión en eventos masivos y fiestas estudiantiles para verificar las autorizaciones correspondientes, además de realizar tareas de prevención de incendios en sectores de montaña y áreas naturales de alta concurrencia.