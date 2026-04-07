La cuenta oficial de la Casa Blanca compartió en X (en Twitter) una de las imágenes más importantes que llegaron desde el espacio durante la misión Artemis II. Los astronautas que viajan en la cápsula Orión observaron por primera vez un eclipse lunar desde la cara oculta de la Luna.
"Pocos lo han visto": la foto que compartió la Casa Blanca de la misión Artemis
La cuenta oficial de la Casa Blanca compartió una visión única que tuvieron los astronautas de Artemis II
En el marco de la misión Artemis II, la nave espacial Orión, bautizada como Integrity, permitió que los cuatro astronautas estudiaran la actividad solar durante 53 minutos. El evento ocurrió gracias a que el lanzamiento se produjo el 1 de abril, una fecha que colocó al vehículo en el lugar exacto para coincidir con la alineación de los cuerpos celestes. La foto capturada por la agencia espacial permitió ver la corona, que representa la atmósfera exterior del sol, de una manera distinta a como sucede en la Tierra.
La cara oculta de la Luna
Desde la perspectiva de la nave en la Luna, el tamaño aparente del satélite resultó mucho mayor al del sol. Por este motivo, la tripulación solo logró apreciar una fracción de la corona solar durante el fenómeno. La Casa Blanca resaltó que este suceso forma parte de los objetivos científicos del viaje, ya que el estudio de la actividad solar ayuda a comprender el funcionamiento del sistema solar en su totalidad.
El sobrevuelo lunar por la cara oculta ofreció condiciones ideales para la observación astronómica profunda. La foto que circula en redes sociales documenta el instante en que la oscuridad envolvió la nave. Los astronautas también aprovecharon la ausencia de luz solar directa para identificar planetas como Venus, Marte, Saturno y Mercurio. Además, la Casa Blanca comunicó que el equipo observó la luz cenicienta, un resplandor suave generado por el reflejo de la Tierra sobre el suelo lunar.
Un amanecer lunar para Artemis II
La experiencia del eclipse terminó cuando el sol apareció nuevamente sobre el horizonte del satélite. Este momento marcó un amanecer único para los viajeros que ya iniciaron el camino de retorno a casa. La misión Artemis II cumplió con creces las expectativas de recolección de datos visuales y científicos. La foto compartida se convirtió rápidamente en un símbolo del avance tecnológico actual en materia de exploración espacial.
El éxito de esta observación dependió estrictamente de la puntualidad del cronograma de vuelo. Si la partida hubiese ocurrido fuera de la ventana de tiempo prevista, la nave habría pasado por la Luna en un momento distinto. Gracias a la precisión técnica, la Casa Blanca posee ahora un archivo visual invaluable sobre la interacción entre el sol y nuestro satélite natural. Este registro de Artemis II servirá para futuras investigaciones sobre el clima espacial y la seguridad de los astronautas en viajes prolongados.