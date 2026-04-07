"Pocos lo han visto": la foto que compartió la Casa Blanca de la misión Artemis

El sobrevuelo lunar por la cara oculta ofreció condiciones ideales para la observación astronómica profunda. La foto que circula en redes sociales documenta el instante en que la oscuridad envolvió la nave. Los astronautas también aprovecharon la ausencia de luz solar directa para identificar planetas como Venus, Marte, Saturno y Mercurio. Además, la Casa Blanca comunicó que el equipo observó la luz cenicienta, un resplandor suave generado por el reflejo de la Tierra sobre el suelo lunar.

Un amanecer lunar para Artemis II

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2041495294911676771&partner=&hide_thread=false THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

La experiencia del eclipse terminó cuando el sol apareció nuevamente sobre el horizonte del satélite. Este momento marcó un amanecer único para los viajeros que ya iniciaron el camino de retorno a casa. La misión Artemis II cumplió con creces las expectativas de recolección de datos visuales y científicos. La foto compartida se convirtió rápidamente en un símbolo del avance tecnológico actual en materia de exploración espacial.

El éxito de esta observación dependió estrictamente de la puntualidad del cronograma de vuelo. Si la partida hubiese ocurrido fuera de la ventana de tiempo prevista, la nave habría pasado por la Luna en un momento distinto. Gracias a la precisión técnica, la Casa Blanca posee ahora un archivo visual invaluable sobre la interacción entre el sol y nuestro satélite natural. Este registro de Artemis II servirá para futuras investigaciones sobre el clima espacial y la seguridad de los astronautas en viajes prolongados.