Plantó junto a sus hermanos más de 37.000 árboles: la familia latina que logró reconstruir un bosque entero

La iniciativa no se trata solo de plantar árboles, sino de recuperar un sistema natural completo. Las especies nativas cumplen un papel clave porque no solo crecen en el territorio, sino que sostienen cadenas biológicas enteras: insectos, aves, suelo y humedad dependen de ellas. Por eso, cada árbol plantado no es un elemento aislado, sino parte de una red viva que empieza a recomponerse.

Arboles Costa Rica (2)

¿Por qué fue vital la reforestarición de este bosque?

Las características de este tipo de reforestación son importantes para entender su impacto. A diferencia de plantaciones de árboles comerciales, donde suele predominar una sola especie, aquí la diversidad es central. Las “37.000 variedades nativas” no representan solo cantidad, sino complejidad ecológica. Se trata de diferentes ritmos de crecimiento, tamaños, resistencias climáticas y funciones dentro del ecosistema. Esto permite que el bosque no solo vuelva a existir, sino que recupere su estructura natural.

Con el paso del tiempo, estos espacios comienzan a cambiar de forma visible:

el suelo recupera humedad, aparecen nuevas capas de vegetación

la fauna empieza a regresar

No ocurre de un día para otro, es un proceso lento, casi silencioso, donde la naturaleza responde a la constancia humana. También hay un componente profundamente humano en esta historia. La decisión de plantar miles de árboles no es solo una acción ambiental, sino una forma de resistencia frente a la pérdida. Una manera de demostrar que el daño puede ser revertido, al menos en parte, si existe continuidad y compromiso.