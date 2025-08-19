Plan de Regularización de Edificaciones No Declaradas en Tupungato

Las personas afectadas por esta Resolución tienen tiempo hasta el 31 de diciembre inclusive de regularizar su situación mediante profesional idóneo que se ocupe de la presentación de los planos de construcción reglamentarios determinados por el Código de Edificación departamental, pagar las costas y las sanciones establecidas de acuerdo al tamaño de la superficie construida, presentar Declaraciones Juradas del responsable a cargo y del propietario del lugar, que además debe tener Libre Deuda Municipal (si adeuda tasas o servicios puede proceder a la cancelación de contado o gestionar un Plan de Facilidades según corresponda). Otro beneficio para los contribuyentes es la posibilidad de cancelar aforos y recargos hasta en cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Plan de Regularización de Edificaciones Hasta el miércoles 31 de diciembre

Hasta el miércoles 31 de diciembre Requisitos Documentación Técnica -Plano de relevamiento-Detalle de la superficie-Ubicación de bocas sanitarias y eléctricas

-Plano de relevamiento-Detalle de la superficie-Ubicación de bocas sanitarias y eléctricas Personas -DDJJ Profesional idóneo (ingeniero o maestro mayor de obras)-DDJJ propietaria/o-Libre Deuda Municipal

-DDJJ Profesional idóneo (ingeniero o maestro mayor de obras)-DDJJ propietaria/o-Libre Deuda Municipal Costos según superficie - 150 m2: aforo de edificación, sin recargo.- Hasta 250 m2: aforo de edificación + 30% sobre lo que exceda los 150 m2.- Más de 250 m2: aforo de edificación + 70% sobre lo que exceda los 150 m2.