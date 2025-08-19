Mediante la Ordenanza 08/25 el Honorable Concejo Deliberante resolvió que aquellas personas que posean construcciones irregulares podrán acogerse a este Plan de Regularización de Edificaciones de construcciones no declaradas-previa presentación obligatoria de la documentación técnica que corresponda y siempre que se ajusten a los requisitos legales vigentes- abonando los aforos correspondientes y obteniendo un descuento en los recargos por multa.
Plan de Regularización de Edificaciones No Declaradas en Tupungato
