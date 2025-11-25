Piñas en el Valesanito: el papelón de padres en el torneo infantil donde jugaron chicos mendocinos

Padres de Colón y de Racing protagonizaron un violento episodio en el último de los cinco días del Valesanito, un tradicional torneo de fútbol infantil que se disputa en San Jerónimo Norte de Santa Fe, y que este año contó con presencia de dos clubes mendocinos.
Después de los cuartos de final de la categoría 2017, la zona de camping del club Libertad, que fue sede del torneo internacional, se transformó en un ring de batalla en el que volaron piñas y palos.
Según contaron testigos del episodio, los jugadores de los equipos involucrados no estaban en el momento del cruce entre padres, pero sí había familias y muchos niños de otros clubes.
Organizadores del torneo, que reúne a pequeños futbolistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Perú, ya habían advertido a todas las delegaciones que profes y padres “bajaran un cambio” ya que cada partido se vivía con mucha intensidad desde afuera de las canchas.
Fútbol, ilusiones y padres desubicados en un torneo infantil
En los videos que se registraron en el momento y se viralizaron rápidamente quedó grabado el momento en el que adultos de Colón de Santa Fe y Racing de Avellaneda se enfrentan con golpes de puño y palos en la zona de vestuarios y camping del club ubicado a unos 40 km de Santa Fe de la Vera Cruz, capital de Santa Fe.
La pelea se dio este domingo, cuando una vez finalizada la fase de grupos, comenzaron a jugarse los partidos eliminatorios para llegar a la final de cada categoría (desde 2012 hasta 2019).
Al parecer, la disputa arrancó con un cruce de palabras entre familiares mujeres de los chicos de Colón y los de Racing; pero, pasados unos minutos, la situación se desbordó cuando los hombres pasaron la pelea al plano físico.
Entre alambrados, carpas, sillitas, mates y niños llorando, la trifulca creció hasta que otros padres y el personal de seguridad pudieron separar a los protagonistas y poner paños fríos.
Antes y después de esta pelea, el torneo que abrazó a más de 5.000 menores se desarrolló con normalidad, nervios, emociones, diversión y mucho fútbol.
Del mismo también participaron equipos de la talla de River Plate, Gremio de Brasil, Nacional de Uruguay, Independiente, Lanús, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán.
De Mendoza asistieron al torneo de fútbol infantil categorías de Godoy Cruz y de Academia Chacras, que presentó dos equipos, uno con esa denominación y el otro como Banco Mendoza.