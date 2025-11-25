Piñas en el Valesanito: el papelón de padres en el torneo infantil donde jugaron chicos mendocinos

Embed - Piñas entre padres en el Valesanito, tradicional torneo de fútbol infantil, en Santa Fe

Organizadores del torneo, que reúne a pequeños futbolistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Perú, ya habían advertido a todas las delegaciones que profes y padres “bajaran un cambio” ya que cada partido se vivía con mucha intensidad desde afuera de las canchas.

Fútbol, ilusiones y padres desubicados en un torneo infantil

En los videos que se registraron en el momento y se viralizaron rápidamente quedó grabado el momento en el que adultos de Colón de Santa Fe y Racing de Avellaneda se enfrentan con golpes de puño y palos en la zona de vestuarios y camping del club ubicado a unos 40 km de Santa Fe de la Vera Cruz, capital de Santa Fe.

La pelea se dio este domingo, cuando una vez finalizada la fase de grupos, comenzaron a jugarse los partidos eliminatorios para llegar a la final de cada categoría (desde 2012 hasta 2019).

Al parecer, la disputa arrancó con un cruce de palabras entre familiares mujeres de los chicos de Colón y los de Racing; pero, pasados unos minutos, la situación se desbordó cuando los hombres pasaron la pelea al plano físico.

Entre alambrados, carpas, sillitas, mates y niños llorando, la trifulca creció hasta que otros padres y el personal de seguridad pudieron separar a los protagonistas y poner paños fríos.

Embed - Piñas entre padres en el Valesanito: Colón y Racing terminó mal en Santa Fe

Antes y después de esta pelea, el torneo que abrazó a más de 5.000 menores se desarrolló con normalidad, nervios, emociones, diversión y mucho fútbol.

Del mismo también participaron equipos de la talla de River Plate, Gremio de Brasil, Nacional de Uruguay, Independiente, Lanús, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán.

De Mendoza asistieron al torneo de fútbol infantil categorías de Godoy Cruz y de Academia Chacras, que presentó dos equipos, uno con esa denominación y el otro como Banco Mendoza.