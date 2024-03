Pidió empanada de pastel de papa y se hizo viral en redes.

►TE PUEDE INTERESAR: La tierna historia de Lila, la perra que todo un edificio adoptó

El influencer pidió empanadas en "Mostachole", un reconocido lugar en Buenos Aires, que es famoso por tener 30 variedades de empanadas con sabores poco comunes, como por ejemplo, empanadas de; asado -asado, chorizo y chimichurri- cordero y batata, matambre a la pizza y mollejas, entre tantas.

La empanada de pastel de papa, fue la elegida por el influencer.

Se trata del creador de contenidos, Ramiro Terraza, que se hizo muy popular bajo el seudónimo “Ramitagram”, y posee un canal muy visitado llamado “Bajoneando por hay”.

El centro de su contenido es subir videos probando comidas de distintos restaurantes e hizo un culto de la “comida de bajón”.

En esta oportunidad, motivado por sus seguidores, hizo un pedido al local “Mostachole”. El producto que causó sensación fue la “empastelada” que pesa “250 gramos de puro placer”, viene cubierta de papa gratinado por fuera y rellena con el clásico pastel de papas. El precio que pagó por esa empanada fue $2600 cada una.

“Hoy les traigo un bajoneando sin ganas que les va a volar la cabeza, las empanadas más zarpadas que se pueden conseguir en ciudad de Buenos Aires”, dijo en su canal.

Los usuarios explotaron al ver las imágenes: “Nada más feo que morder una empanada y encontrar una papa. El guiso se come en plato, no en empanada”.

Otro usuario le agradeció la experiencia: “Primero me asusté con el precio, pero después viendo el peso de cada una (aproximadamente 200 gramos cada una) y considerando los sabores locos que tiene ya no me pareció tan mal. Las probaría, gracias por siempre, inmolarte por nosotros”.

El video tuvo miles de reproducciones y cientos de ‘me gusta’. En la descripción, el influencer compartió que, como alternativa, hay otros gustos de empanadas que son igual de potentes como la de estofado de carne o la de chorizo.