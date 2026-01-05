Lo que hace apenas una década era un deporte poco conocido fuera de algunos clubes estadounidenses, hoy es una de las actividades físicas más jugadas y buscadas. El pickleball combina elementos de tenis, bádminton y ping-pong, y conquistó a millones por su accesibilidad y dinámica competitiva.
Pickleball: ¿el nuevo deporte que está destronando al tenis? Así se convirtió en la tendencia del momento
Qué es pickleball y por qué se volvió una gran tendencia
El pickleball se juega con paletas sólidas y una pelota perforada en una cancha más pequeña que un campo de tenis, lo que facilita encuentros rápidos, sociales y dinámicos. Su ritmo permite que jugadores de todas las edades y niveles de habilidad puedan disfrutarlo, desde jóvenes hasta adultos mayores.
Según datos recientes del Sports & Fitness Industry Association (SFIA), el deporte ha sido nombrado el más rápido crecimiento en Estados Unidos por varios años consecutivos. En 2024 se estimó que 19.8 millones de personas lo practicaron, lo que representa un crecimiento de más de 300 % en apenas tres años.
Además, clubes, ligas y torneos como el U.S. Open Pickleball Championships atraen a jugadores y espectadores, generando una verdadera comunidad global alrededor del juego.
Este auge no es casual: el formato del juego lo hace fácil de aprender pero con espacio para desarrollo competitivo, lo que lo convierte en una opción emocionante tanto para principiantes como para quienes buscan un desafío.
También es más económico y accesible que deportes tradicionales como el tenis, con menor requerimiento de espacio y equipo, lo que impulsa su adopción en parques, clubes y gimnasios.
Quiénes juegan y cómo está cambiando los deportes
Aunque en sus inicios la base de jugadores era predominantemente mayor, estadísticas actuales muestran que el promedio de edad está bajando y que cada vez más jóvenes y familias se suman a la cancha.
Esta mezcla generacional, junto con la creciente visibilidad del deporte en redes sociales y eventos comunitarios, alimenta la percepción de que el pickleball es más que una moda pasajera: es una tendencia cultural en los deportes de hoy.
Con su rápido crecimiento, el pickleball no solo desafía la supremacía de deportes como el tenis, sino que redefine cómo la gente se relaciona con la actividad física, la competencia y la comunidad.