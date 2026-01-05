Pickleball: ¿el nuevo deporte que está destronando al tenis? Así se convirtió en la tendencia del momento

Además, clubes, ligas y torneos como el U.S. Open Pickleball Championships atraen a jugadores y espectadores, generando una verdadera comunidad global alrededor del juego.

Este auge no es casual: el formato del juego lo hace fácil de aprender pero con espacio para desarrollo competitivo, lo que lo convierte en una opción emocionante tanto para principiantes como para quienes buscan un desafío.

También es más económico y accesible que deportes tradicionales como el tenis, con menor requerimiento de espacio y equipo, lo que impulsa su adopción en parques, clubes y gimnasios.

Quiénes juegan y cómo está cambiando los deportes

Aunque en sus inicios la base de jugadores era predominantemente mayor, estadísticas actuales muestran que el promedio de edad está bajando y que cada vez más jóvenes y familias se suman a la cancha.

Esta mezcla generacional, junto con la creciente visibilidad del deporte en redes sociales y eventos comunitarios, alimenta la percepción de que el pickleball es más que una moda pasajera: es una tendencia cultural en los deportes de hoy.

Con su rápido crecimiento, el pickleball no solo desafía la supremacía de deportes como el tenis, sino que redefine cómo la gente se relaciona con la actividad física, la competencia y la comunidad.