Pese a la quita de fondos, Mendoza continuará con las Orquestas y Coros infantiles y juveniles

Coro maipu.jpg Uno de los encuentros de orquestas en Maipú que se realizó con los ensambles que forman parte del programa.

"Este programa está formado por docentes que son parte de la Dirección General de Escuelas (DGE) y tienen su continuidad laboral, la preocupación está en los directores de los coros y las orquestas que son fondos que venían de Nación", describe Adriana Yenorópulos, coordinadora general de Políticas Educativas, sobre la situación laboral de quienes integran este proyecto artístico-educativo. Son en total 100 docentes y directores activos, y 14 directores y docentes sin contrato más los dos puestos de coordinación.

Yenorópulos llevó tranquilidad a los directores de coros y orquestas del programa:

"Esas 16 personas contratadas del programa, algunas de ellas ya tienen horas de la DGE, nosotros vamos a asumir sus sueldos en su totalidad si no llega ese extra que ellos cobran de Nación".

La funcionaria provincial ratificó así que el Programa de Orquestas y Coros no está en riesgo de desaparecer, pese a la medida tomada por el Gobierno Nacional. "Todos los fondos que no nos manda Nación suman, pero verdaderamente no es mucho en este caso en particular; así que vamos a darle continuidad este año, será un programa provincial", confirmó.

Buscan colaboración para conseguir instrumentos

También de ahora en más la DGE deberá hacerse cargo del material para el buen desarrollo del programa musical que abarca a unos 850 chicos escolarizados de diferentes departamentos de Mendoza. En este sentido, Yenorópulos anticipó que están estableciendo lazos con organismos internacionales y locales para "buscar ayuda con la entrega de instrumentos, por ejemplo, que son caros", en referencia a violines, chelos o contrabajos usados en buen estado que generalmente donan los músicos a través de instituciones benéficas.

"Antes la Nación enviaba los materiales, como partituras o instrumentos; dejó de hacerlo, después dejó de pagar parte de los sueldos de los docentes y ahora ya directamente será provincial", afirmó la coordinadora general de Políticas Educativas de la DGE acerca de un panorama que venía hace tiempo siendo "abandonado" por el área nacional de Educación.

"No queremos que deje de funcionar porque entendemos el aporte que hace para la educación de los chicos en nuestra provincia, es una herramienta fundamental, estamos convencidos de que el arte es una parte fundamental para el desarrollo educativo de nuestros chicos y es por eso que el Ministerio también contiene el área de Cultura", sostuvo Adriana Yenorópulos, a cargo de este y otros programas artísticos que involucran a las escuelas a través de la DGE.

Coro Lavalle.JPG Hasta Lavalle llega el programa de orquestas y coros, adonde se realizan también encuentros provinciales.

Y en este contexto, consideró que "estamos abiertos a recibir colaboración de parte de la sociedad en general porque en esta crisis que estamos viviendo, si todos colaboramos, será un poco más fácil salir; sobre todo ayudando a chicos vulnerables que no pueden adquirir instrumentos y quizás un músico tenga uno que ya no utilice y quiera donar".

Así como la funcionaria, junto a la referente provincial del programa, Lilian Giubetich, se proponen a través de este programa "identificar los talentos para acompañarlos en el camino de la música".

El alcance del programa fuera de las escuelas

Lilian Giubetich es violonchelista y licenciada en Psicología, referente provincial del Programa de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles en Mendoza. Hasta el 2021 había 12 orquestas y 8 coros distribuidos en distintos departamentos de la provincia, en escuelas primarias y secundarias, la mayoría, de zonas rurales. Y cada año se suman más niños para formar más agrupaciones musicales.

"El objetivo general es ampliar las trayectorias educativas y fortalecer las trayectorias escolares de las niñas, niños y jóvenes a través de la educación musical, que se encuentran en un contexto de mayor vulnerabilidad social", explicó Giubetich, quien destacó que "por medio de la enseñanza del canto y/o de un instrumento musical y del desarrollo de ese aprendizaje en actividades grupales, se potencian y se desarrollan capacidades sociales y personales de los alumnos y alumnas".

La referente provincial de este proyecto socioeducativo celebra que no desaparezcan estos espacios de aprendizaje musical para infancias y juventudes que de otro modo no tendrían acceso a ello. Además detalló el alcance del programa fuera de las escuelas.

coro_emaus_1.jpg La Orquesta Emaus de Godoy Cruz es una de las surgidas a través de este programa que cada año involucra a más de 850 niños y jóvenes de toda la provincia.

En el 2023, por ejemplo, 11 chicos mendocinos participaron del Programa en la Orquesta y Coro Mercosur en Buenos Aires. Así como dos coreutas actuaron en el Coro Mundial del Sistema de Orquestas infantiles y juveniles que se desarrolló en el Congreso Mundial del Sistema en Caracas, Venezuela.

Y este fin de semana, el trompetista Lucas Lobianco de la Banda Los Tonitos de Uspallata está participando en el Festival SOIJAr como parte de la Orquesta Juvenil Argentina, integrada por una selección de jóvenes talentos de todo el país.

Por otro lado, el Programa de Orquestas y Coros infantiles y juveniles recibió una distinción legislativa en 2019 por cumplir con su objetivo de "construir un modelo y generar oportunidades para la juventud, creando valores relacionados a la cultura del mérito, el esfuerzo, la constancia y la disciplina".