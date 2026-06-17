Pequeña y adorable: la raza de perro que es ideal para convivir con un gato en casa

Cuando pensamos en ampliar la familia y buscar una mascota que se lleve bien con el felino del hogar, los primeros nombres que saltan a la mente son los sospechosos comunes: el Golden Retriever o el Labrador. Sin embargo, existe una raza de perro pequeña que corona como la reina de este tipo de convivencia.
Hablamos del Pug o Carlino. Aunque no tenga el tamaño de un perro de rescate, este pequeño can posee el temperamento perfecto para garantizar la paz en hogares compartidos con gatos.
Por qué el Pug es la raza ideal para convivir con gatos
El secreto de esta raza no radica en su fuerza, sino en su absoluta falta de interés por el conflicto. A diferencia de otros caninos que mantienen un fuerte instinto de caza o pastoreo, el Pug fue criado históricamente con un solo propósito: ser un animal de compañía.
Por nombrar algún ejemplo debes saber que, mientras que un Terrier o un can de caza sentirá el impulso inevitable de perseguir a un gato que corre, el Pug prefiere observar. Un felino en movimiento no despierta en él una actitud de alerta, sino una tranquila curiosidad.
Los cachorros de Labrador o Golden pueden abrumar a un gato maduro con su energía desbordante y juegos toscos. El Pug, en cambio, disfruta de las siestas tanto como un gato.
Cómo si fuera poco, tienes que saber que este perro nos busca competir por el trono de la casa. Es decir, si el gato decide que el sillón es suyo, el Pug simplemente buscará otro rincón.
Cómo presentar a ambas mascotas
Aunque el temperamento del Pug juegue a favor, ninguna convivencia es mágica desde el primer día. Si vas a introducir a esta nueva mascota en casa, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:
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Intercambio de olores: antes del contacto visual, deja que huelan mantas o juguetes del otro.
Zonas de escape para el gato: asegurate de que el felino tenga acceso a lugares altos (repisas, rascadores) donde el perro no pueda llegar si el gato se siente abrumado.
Supervisión inicial: los primeros encuentros deben ser breves, controlados y, de ser posible, con el perro sujeto por una correa para evitar movimientos bruscos.