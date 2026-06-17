Pequeña y adorable: la raza de perro que es ideal para convivir con un gato en casa

Por nombrar algún ejemplo debes saber que, mientras que un Terrier o un can de caza sentirá el impulso inevitable de perseguir a un gato que corre, el Pug prefiere observar. Un felino en movimiento no despierta en él una actitud de alerta, sino una tranquila curiosidad.

El pug es una raza ideal para vivir en departamento.jpg El pug es una raza ideal para convivir en un departamento.

Los cachorros de Labrador o Golden pueden abrumar a un gato maduro con su energía desbordante y juegos toscos. El Pug, en cambio, disfruta de las siestas tanto como un gato.

Cómo si fuera poco, tienes que saber que este perro nos busca competir por el trono de la casa. Es decir, si el gato decide que el sillón es suyo, el Pug simplemente buscará otro rincón.

Cómo presentar a ambas mascotas

Aunque el temperamento del Pug juegue a favor, ninguna convivencia es mágica desde el primer día. Si vas a introducir a esta nueva mascota en casa, los especialistas recomiendan seguir estos pasos: