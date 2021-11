Pelirrojos de todo el país se reúnen en Mendoza este finde largo

Este sábado se juntarán a las 20 en la plaza Independencia, para sacarse una foto grupal en el cartel "Amo Mendoza" y luego irán a un bar a tomar algo y conocerse. Mientras que el domingo a las 14 el encuentro es en los Portones del Parque General San Martín; y a las 19, luego seguirán la gira por los bares de la calle Arístides Villanueva.

A la juntada hay que asistir con la remera del club o con una verde. La particularidad del color es "porque los críticos internacionales de moda dicen que el verde es el color que mejor le queda a los pelirrojos", aseguró Millanes.

Cada 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo y los integrantes del club se reúnen para festejarlo. Este año hicieron una reunión en Puerto Madero, Buenos Aires. La mendocina Vanesa Fornés dijo que "es una juntada muy linda, muy familiar y muy amigable. Hay buena vibra, mucha buena energía. Surgió la idea de traerlos a Mendoza para hacer un domingo diferente".

Cómo es vivir siendo pelirrojo

"Amo mi particularidad de pelirrojo, es algo que adoro y atesoro", dijo Cristian Millanes, de 37 años, que está terminando la Licenciatura en Enología. Manifestó que el tema de la discriminación es permanente, pero que le resta importancia. "No me siento discriminado, hay gente que sí le afecta", sentenció.

Por su parte, Vanesa Fornés (30) estudiando de Fonoaudiología, contó a Diario UNO que se unió al club porque una vez vio en la televisión una reunión y se comunicó con el fundador (Omar Fornataro) para formar parte. "A mí me encanta ser pelirroja, yo crecí con dos hermanos pelirrojos" y por eso le fue más fácil.

"No creo que los pelirrojos sufran por ser pelirrojos, sino por las burlas que uno recibe por ser el diferente en un lugar", dijo Fornés y agregó que la idea del grupo es hacer lo contrario, ver que hay otras personas pelirrojas y que se puede amigar consigo mismos. "Para que los niños y adolescentes vean y se gusten a sí mismos porque no son los únicos y no está mal ser diferentes", cerró.

Vanesa Fornés del Pelirrojos club Mendoza.jpg Vanesa Fonés, mendocina miembro de "Pelirrojos Club"

Cómo surgió "Pelirrojos Club"

Una periodista de National Geographic en 2006 dijo que los pelirrojos se iban a extinguir en 150 años. Omar Fornataro, fundador de "Pelirrojos club", contó a Diario UNO que esas declaraciones causaron una conmoción en la mayoría de las personas pelirrojas, principalmente en Europa. A partir de ese hecho, decidió viajar y se contactó con pelirrojos de distintos países y vio la sensación de que querían agruparse.

Empezaron a contactarse a través de mail, especialmente, porque recién estaba surgiendo las redes sociales. Omar Fornataro volvió con la idea de y en 2013 hicieron la primera reunión en Palermo, Buenos Aires. "Elegimos el rey y la reina y explotó", aseguró el líder de club de pelirrojos. A partir de ahí se extendió no solo por toda Argentina, sino a los países limítrofes e hicieron reuniones en España, México, Colombia, Costa Rica, Haití, Paraguay, entre otro países.

Fornataro aseguró que "Pelirrojos club" está en más de diez países hispanohablantes aunque en Francia, Italia y otros países europeos también hay agrupaciones con otros nombres. " Además, contó que un holandés reunió hace diez años a más de 1600 pelirrojos en Breda y fue incluida en el récord Guinness.

Luego, los científicos descubrieron que no se iban a extinguir. El fundador del "Pelirrojos Club" aseguró que el gen que tienen, llamado MC1R, es hereditario y recesivo, es decir, que el color de pelo se puede saltar hasta seis generaciones. "Mi caso es de cuarta generación, absolutamente ningún familiar mío es o era pelirrojo hasta un tatarabuelo. Cuando fui a Italia, mi tía abuela me mostró una foto en blanco y negro y me juraba que era pelirrojo igual que yo. Además, me mostró una foto de una pariente muy lejana en Australia que tiene mi cara con mi mismo color de pelo. Soy yo en Australia, versión mujer", afirmó Fornataro.

Omar Fornataro, fundador del Pelirrojos club.jpeg Omar Fornataro, fundador de "Pelirrojos Club"

Pelirrojos en el mundo

En Argentina los pelirrojos representan el 1,5% de la población. Omar Fornataro aseguró que es el país de Latinoamérica con mayor porcentaje, ya que en el resto, solo llega al 0,5%. El fundador del club dijo que el 13% de los escoceses tienen el pelo rojo y un 40% del resto de la población tiene el gen, mientras que en Irlanda es un 11% y 45% con el gen y el resto de Europa un 6% son pelirrojos. Luego sigue Estados Unidos y Canadá con un 4,5%. En Asia y África casi no hay, aunque - según Fornataro - hay una mutación genética que se ha dado en los últimos tiempos y han aparecido personas de piel negra que tienen el pelo rojizo.

En el cuerpo hay una sustancia que se denomina melanina, que es la encargada de determinar el color del pelo y la piel. La eumelanina puede dar el color negro, marrón o amarillo y la feomelanina, produce el color rojizo. Las personas que tienen el pelo rojo tienen principalmente eumelanina.

Mujer de piel negra con pelo rojo.jpg El fundador del club aseguró que gracias a las mutaciones genéticas, muchas personas de piel negra, tienen el pelo rojo

Pelirrojos famosos

El fundador de "Pelirrojos Club" está muy orgulloso de que el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, tenga la barba roja.

Messi y la barba roja.jpg Messi tiene la barba pelirroja y es un orgullo para el club

Un pelirrojo súper famoso es el cantente Ed Sheeran, reconocido a nivel mundial.

Ed Sheeran es pelirrojo.jpg El cantante Ed Sherran, un pelirrojo indiscutido

Rupert Grint, actor memorable de Harry Potter es otro de los famosos que exhibe su cabellera roja.

Rupert Grint es pelirrojo.jpg Rupert Grint interpretó a Ron Weasley en Harry Potter

Y otro famoso y no menos importante, ya que es un hombre de la realeza, es el príncipe Harry, hijo de Lady Di y Carlos de Gales.

Príncipe Harry es pelirrojo.jpg Los pelirrojos son miembros de la realeza. El príncipe Harry, de Inglaterra

Curiosidades de los pelirrojos