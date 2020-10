Pediatras pidieron que vuelvan las clases presenciales

Dentro de los argumentos que se exponen en el informe de casi 50 páginas, la SAP indica que el Covid-19 no parece tener el mismo comportamiento que otras influenzas en la amplificación de brotes de contagio. "Existe gran controversia en relación a la posibilidad de transmisión por parte de los niños, por lo que no se los debería considerar como grandes transmisores ya que la carga viral dependería del cuadro clínico y no de la edad", explican.

También se señala que, teniendo en cuenta las evidencias que existen hasta el momento, los niños y adolescentes son menos propensos a desarrollar cuadros graves. Sobre este punto, especificaron algunos de los datos que surgen recolectados por el Ministerio de Salud de la Nación hasta el 8 de septiembre, los cuales establecen que:

Se confirmaron en Argentina 38.430 casos de Covid-19 en menores de 18 años

Corresponde al 7,8 % del total de casos del país

La tasa de incidencia acumulada de 332.6 cada 1000.000 habitantes y un porcentaje de positividad del 29.3%

La mediana de edad de los casos fue de 12 años (rango IC: 6-17años)

Sin diferencia entre sexos.

El 5,1% de estos casos se observaron en menores de 1año

En relación a la frecuencia de signos y síntomas el 60,6% registró fiebre, 48,5% tos, 38,2% odinofagia y 32,2% cefalea

La mayoría fueron casos leves y moderados

El 0,44% (153 casos) requirieron cuidados intensivos

55 requirieron asistencia respiratoria mecánica

Se registraron 27 fallecidos (mediana de edad 6,5 años)

De las víctimas fatales, el 70% presentaban comorbilidades

Se notificaron 32 casos de Síndrome Inflamatorio Multisistémico en niños de entre 2-13 años, de los cuales 9 requirieron cuidados intensivos y 6 asistencia respiratoria mecánica.

Teniendo en cuenta estas cifras, la SAP considera que se debe buscar una forma "segura y efectiva" para abrir las escuelas en las áreas donde la situación epidemiológica lo permita aunque advirtieron: "Las políticas contra el coronavirus tienen como objetivo mitigar, no eliminar, el riesgo. Ninguna acción o conjunto de acciones eliminará por completo el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2, pero la implementación de varias intervenciones coordinadas puede reducir en gran medida ese riesgo".

Sobre esta última afirmación agregaron que, a pesar de que se tomen todas las precauciones existentes, una institución educativa no está exenta de ser la causa de un nuevo brote de coronavirus. "Esperar que se registren uno o más casos en las escuelas y planificar en consecuencia puede ayudar a responder inmediatamente para mitigar el impacto y permitir que la escuela permanezca abierta para seguir dictando clases presenciales, si corresponde", aseguran ya que, según entienden, los colegios actuarían como un reflejo de la comunidad en la que están insertados por lo tanto, la forma en la que se actúa y previene sería equivalente.

En el informe también se incorpora una serie de recomendaciones sanitarias:

Distanciamiento mínimo de dos metros entre todos los actores involucrados.

Podrá reducirse a un metro y medio dentro del aula siempre y cuando se cumplan las medidas adicionales de uso permanente de tapabocas, lavado frecuente de manos o el uso de alcohol en gel, ventilación y desinfección adecuada de las instalaciones.

Evitar contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, puños, entre otros.

Establecer protocolos o recomendaciones especiales para personas con discapacidad y sus acompañantes.

Evitar reuniones de docentes u otros miembros de la comunidad educativa en espacios donde no pueda cumplirse el distanciamiento. Se deberán realizar en forma virtual.

En los recreos los niños realizarán juegos con distanciamiento y se podrán realizar grupos de 4 o 5 niños a manera de burbuja, para poder detectar y aislar rápidamente en caso que uno de los niños sea positivo.

No compartir mate, vajilla, útiles, ni otros utensilios personales.

Con esta serie de indicaciones, la Sociedad Argentina de Pediatría consideró que el "retorno a las aulas debe ser un proceso ordenado, en el que se cumplan todas las recomendaciones destinadas a proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, de los maestros, de todo el personal escolar, sus familias y comunidades".