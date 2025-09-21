Paso a paso: cómo podar la planta de romero para que estalle de flores en primavera

Cómo podar la planta de romero para que estalle de flores

Para realizar correctamente la poda de la planta de romero y estimular la floración, lo primero que debes hacer es esperar, ya que sucede que el momento ideal para realizar esta tarea es a finales de la primavera o principios de verano, cuando las flores están marchitándose.

No esperes hasta el otoño, ya que es mejor que pasen al menos 4 a 6 semanas antes de la primera helada para permitir la recuperación de la planta.

La poda debe ser ligera para fomentar el crecimiento de nuevas flores. Corta unos pocos centímetros de las puntas de los tallos para estimular la ramificación y un crecimiento más frondoso.

Asegúrate de hacer el corte justo por encima de un nudo (donde las hojas se unen al tallo) para promover el desarrollo de nuevas ramificaciones en el romero.

flores, romero Con sus flores, la planta de romero puede embellecer tu jardín.

Por otro lado, lo que puedes hacer también es retirar las flores que ya se han marchitado para embellecer la planta y fomentar una mayor floración. Se recomienda el uso de tijeras afiladas y desinfectadas para realizar esta tarea, aunque es importante que no cortes todo drásticamente, ya que este tipo de poda no hace más que debilitar a la planta de romero.

Más allá de la poda: consejos para cuidar un romero en primavera

Para cuidar tu planta de romero en primavera, es fundamental que sigas al pie de la letra las determinaciones que se muestran a continuación: