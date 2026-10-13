Paso a paso para cobrar la Ayuda Escolar de ANSES: quiénes acceden a los $85.000 y hasta cuándo hay tiempo

Hijos sin discapacidad: La prestación abarca desde los 45 días de vida hasta el mes en que cumplen 18 años , siempre que asistan de forma regular a instituciones educativas oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

La prestación abarca desde los , siempre que asistan de forma regular a instituciones educativas oficiales de nivel inicial, primario o secundario. Hijos con discapacidad: Para este grupo no rige límite de edad. Se contempla la concurrencia a escuelas públicas o privadas de enseñanza regular o especial, la asistencia a talleres protegidos o de formación laboral, el acompañamiento de maestros particulares o la realización de terapias y tratamientos de rehabilitación.

Paso a paso: cómo presentar el Certificado Escolar en Mi ANSES

La presentación del formulario es un requisito que debe renovarse todos los años y la fecha límite para completar la gestión vence el 31 de diciembre de 2026. El trámite se efectúa íntegramente por internet siguiendo estos pasos:

Ingreso a la plataforma: Acceder a la aplicación móvil o a la web oficial de Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

Acceder a la aplicación móvil o a la web oficial de utilizando el número de y la . Generación del formulario: Dirigirse a la pestaña "Hijos" , entrar en la opción "Presentar un Certificado Escolar" y seleccionar la función para generar el documento oficial.

Dirigirse a la pestaña , entrar en la opción y seleccionar la función para generar el documento oficial. Completar e imprimir: Cargar los datos solicitados de la institución educativa, descargar el archivo e imprimirlo en papel.

Cargar los datos solicitados de la institución educativa, descargar el archivo e imprimirlo en papel. Firma de la escuela: Llevar el certificado al establecimiento escolar para que las autoridades educativas completen los campos requeridos, estampen la firma y el sello correspondiente.

Llevar el certificado al establecimiento escolar para que las autoridades educativas completen los campos requeridos, estampen la firma y el sello correspondiente. Carga digital: Ingresar nuevamente a Mi ANSES, dirigirse a la sección del certificado y subir una fotografía nítida del documento firmado, asegurándose de que cuente con buena iluminación y todos los datos resulten legibles.

Cuándo se cobra el dinero y dónde se deposita

Una vez que el certificado escolar es cargado con éxito y validado por los sistemas de ANSES, la liquidación del pago puede demorar hasta 60 días corridos.

El monto de $85.000 se acredita de forma directa en la misma cuenta bancaria o billetera virtual donde el titular percibe mes a mes su asignación, sin necesidad de abrir una cuenta nueva ni realizar trámites presenciales en sucursales. Cumplir con la carga antes de que finalice el año calendario resulta indispensable para evitar la suspensión o pérdida del beneficio económico.