PASO 2023: hasta qué hora se puede votar

Según definió la Cámara Nacional Electoral para estas PASO 2023, como ocurre en todas las elecciones, las mesas de votación abren a las 8 de la mañana y cierran a las 18 horas. Aquellas personas que se acerquen a los colegios a votar después de ese horario determinado, no solo no podrán votar, sino que también deberán saber que tendrán que pagar una multa por no presentarse.

