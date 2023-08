PASO 2023: cómo voto si no tengo DNI

Aquellos que se acerquen a emitir su voto para las PASO 2023 presidenciales y no tengan su DNI para poder emitir el sufragio, no podrá acceder al cuarto oscuro. La Cámara Nacional Electoral dejó en claro que "no podrás emitir su voto, ya que no tendrás el documento con el cual corresponde acreditar tu identidad ante la autoridad de mesa y los fiscales".

