Pasajeros de un tour de compras debieron hacer de balizas humanas en la ruta a Chile

pasajeros baliza.jpg Una imagen tomada por un pasajero en total oscuridad y en la mitad de la ruta, muestra cómo los pasajeros tenían que hacer señas para ser vistos por otros conductores. Imagen tomada por pasajeros

El tour de compras en el que los pasajeros hicieron de balizas

Quedarse varados en medio de la noche, sin combustible y a un paso de los caracoles, ruta por la que transitan no solo autos particulares sino otros micros y muchísimos camiones no es un suceso muy agradable para ningún pasajero. Sin embargo, este caso fue por demás complicado, ya que no hubo otro remedio más que los ocupantes bajaron e hicieran señas en el camino para no ser atropellados. Así lo relató un ocupante del micro.

Pero el problema no terminó allí, porque una vez que lograron conseguir el combustible, le faltaba presión al motor del micro para que la nafta llegara y pudiera ponerlo en funcionamiento. La situación se extendió por más de 12 horas en la que la gente tuvo que aguardar en la ruta.

En la mañana de este sábado, el micro pudo ser conducido hasta la Aduana argentina en el complejo Roque Carranza.

Mary tour 3.jpg Los pasajeros del micro de Mery Tour debieron hacer dedo, en plena noche, para que los llevaran hasta una estación de servicio. Fotos tomadas por los pasajeros

El micro que quedó detenido en Uspallata hace diez días

Otro micro de la misma empresa salió de la terminal de ómnibus el 20 de enero con una cantidad de desperfectos por el que sus choferes fueron advertidos por la CNRT de que no podían salir en estas condiciones, pero decidieron partir igual hacia Chile.

Entre otros problemas, tenía varias roturas y una rajadura en el parabrisas. La CNRT emitió una alerta y el micro, con 45 pasajeros a bordo, fue detenido en Uspallata.