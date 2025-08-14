Para qué sirve realmente el gancho de tela que está en la espalda de las camisas

Antes de esto, los soldados colgaban las camisas por el cuello o por los hombros, y al día siguiente estaban arrugadas e impresentables. El loop locker les permitió colgar las camisas en ganchos altos, y en zonas estrechas de los barracones, y de esta manera no se deformaban o arrugaban.

Esta idea del ejército se extendió hacia la sociedad, y en los años 60 varias marcas de ropa universitaria y para el trabajo comenzaron a incluir el loop locker en sus prendas.

Además, en los campus de las universidades Ivy League, el loop locker adquirió otro significado: los jóvenes que se ponían de novios cortaban este gancho para mostrar que no estaban "disponibles". Es una señal discreta y pública de anunciar que su camisa y su corazón ya estaban "colgados".

Camisa 2 Gancho en camisas.

Con el correr de los años, el loop locker pasó a ser una seña de identidad en las prendas y marcas de ropa clásicas, quienes lo mantuvieron por una cuestión estética. Incluso algunas marcas aprovechan este gancho, lo hacen más anchos y allí imprimen o bordan el nombre de la marca.