El lavarropas es uno de los electrodomésticos más usados dentro de casa, y son muchas las personas que recurren a numerosos elementos caseros para potenciar su funcionamiento o agregarle beneficios. En este sentido, uno de los más destacados son los cubos de hielo.
Para qué sirve colocar cubos de hielo en el tambor del lavarropas: truco casero efectivo
El hecho de colocar cubos de hielo en el tambor del lavarropas puede darte grandes beneficios para las prendas que desees lavar en ese momento, evitando usar otro famoso electrodoméstico: la plancha.
Para qué sirve colocar cubos de hielo en el tambor del lavarropas
Colocar cubos de hielo en el tambor del lavarropas puede ayudar a reducir las arrugas de la ropa, especialmente si el truco se aplica con la ropa ya en la secadora, donde el vapor del hielo al derretirse ayuda a eliminar las arrugas.
También sirve para proteger prendas delicadas, ya que el agua fría que resulta de los cubos de hielo reduce la agitación, o para limpiar ropa deportiva o de bebé, ayudando a la acción mecánica del agua fría a desprender la suciedad incrustada.
Como si fuese poco, este truco casero ayuda a lograr una limpieza más profunda, ayudando a desplegar suciedad incrustada en ropa deportiva o prendas de bebés. La agitación mecánica del hielo y el agua fría puede ser más efectiva contra el sudor y la mugre.
Por último, los cubos de hielo ayudan a mantener la temperatura baja, lo que es ideal para la ropa oscura, estampada o de color para evitar que se decolore o destiña.
Cómo realizar este truco casero paso a paso
- Coloca la ropa: llena el tambor con la ropa que vas a lavar como lo harías normalmente.
- Agrega el hielo: añade un par de cubos de hielo directamente en el tambor con la ropa.
- Inicia el lavado: selecciona el ciclo de lavado deseado, preferiblemente uno de agua fría o tibia, y pon en marcha la lavadora.
- Retira la ropa: saca la ropa cuando el ciclo haya terminado, como lo harías habitualmente.