Para qué sirve colocar cubos de hielo en el tambor del lavarropas: truco casero efectivo

También sirve para proteger prendas delicadas, ya que el agua fría que resulta de los cubos de hielo reduce la agitación, o para limpiar ropa deportiva o de bebé, ayudando a la acción mecánica del agua fría a desprender la suciedad incrustada.

Este truco casero permite que tu ropa salga sin arrugas, entre otros beneficios.

Por último, los cubos de hielo ayudan a mantener la temperatura baja, lo que es ideal para la ropa oscura, estampada o de color para evitar que se decolore o destiña.

Cómo realizar este truco casero paso a paso