¿Para qué sirve cada nivel del horno y qué alimento cocina mejor cada uno?

¿Para qué tipos de alimentos se usa cada nivel del horno y por qué?

Antes de saber qué nivel o zona del horno es mejor para tus alimentos, hay que saber cómo funcionan o calientan este tipo de aparatos. Aunque los hay de diferentes tipos, normalmente los hornos funcionan a gas o por resistencias que se calientan con energía cuando el horno es eléctrico.

Los hornos son sistemas cerrados que funcionan acumulando y distribuyendo calor para cocinar o calentar alimentos. En su interior tienen sistemas de gas o eléctricos que elevan la temperatura interna de forma controlada.

Los hornos funcionan con quemadores o resistencias que calientan el interior.

Dependiendo de la receta o el alimento que vamos a cocinar, va a ser la temperatura y zona del horno que vamos a elegir. La temperatura varía según el tiempo de cocción y el objetivo.

Existe una regla general bastante simple para entender los niveles del horno: los alimentos que necesitan una base crujiente van en la parte baja, los que requieren una cocción sostenida y pareja en el centro y los alimentos que se gratinan van arriba.

Entonces, ¿en qué nivel del horno cocino cada alimento?

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos sugerir que en los niveles inferiores del horno se colocan pizzas, panes y empanadas. El calor del horno sube, dora el piso, pero también cocina el interior de la masa.

El nivel medio o central del horno de la cocina se usa en comidas que requieren un calor equilibrado, como bizcochuelos, tortas, budines y galletas. El calor circula de forma uniforme sin quemar la base o la parte de arriba.

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Finalmente, la parte de arriba del horno que está más cerca del techo se suele usar en alimentos que requieren un gratinado o dorado superior. A veces se cocina una preparación en el nivel medio y luego se sube para dorarla . Ejemplo de ello son las carnes, las verduras asadas, los gratinados y panes con costra.