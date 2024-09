Para Netflix es uno de los grandes taquillazos que no podes dejar de ver si no lo hiciste

Netflix-Spider-Man-De-regreso-a-casa-1.jpg

Spider-Man: De regreso a casa cuenta con un elenco estelar protagonizada por Tom Holland, Michael Keaton y Robert Downey Jr., entre otro. La dirección fue de Jon Watts, que participó del guion junto a John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein, Christopher D. Ford y Chris McKenna.

La multinominada película, que tiene una duración de 133 minutos, recibió cuatro nominaciones en los Premios Saturn 2017 en "Mejor actor de reparto" (Michael Keaton), "Mejor intérprete joven" (Tom Holland)" en la que se llevó la estatuilla, "Mejor intérprete joven" (Zendaya) y "Mejor adaptación de cómic al cine".

Netflix: de qué trata la película Spider-Man: De regreso a casa

El gigante del streaming Netflix realiza una breve reseña de la película Spider-Man: De regreso a casa y dice: "Peter Parker vuelve a su rutina de estudiante hasta que la aparición de un nuevo villano le da la oportunidad de demostrar su valor como superhéroe".

Netflix-Spider-Man-De-regreso-a-casa-2.jpg

Peter Parker (Tom Holland) es un adolescente que estudia en la escuela secundaria mientras lidia con los problemas típicos de un chico de su edad. Aunque en realidad su día a día no es del todo normal. Y es que Peter esconde una identidad secreta, la de Spiderman. Así que tiene que compaginar su vida en el instituto con su labor de superhéroe que se enfrenta a todos aquellos villanos que ponen en peligro la ciudad, sin ser descubierto.

Netflix-Spider-Man-De-regreso-a-casa-3.jpg

Emocionado tras haber luchado con Los Vengadores, Peter regresará a su rutina junto a su tía May (Marisa Tomei), pero la adaptación no será tan fácil como parecía. Por suerte contará con la ayuda de Tony Stark (Robert Downey Jr.), su ahora amigo y mentor, que le recomendará mantenerse alejado de los problemas. No obstante, esto se volverá una tarea imposible cuando un nuevo enemigo, conocido como El Buitre (Michael Keaton), amenace a Peter y a sus seres queridos.

Reparto de Spider-Man: De regreso a casa, película que está en Netflix

Tom Holland (Peter Parker / Spiderman)

Michael Keaton (Adrian Toomes / Vulture)

Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man)

Marisa Tomei (Tía May Parker)

Jon Favreau

Gwyneth Paltrow

Zendaya

Donald Glover

Jacob Batalon

Laura Harrier

Netflix: tráiler de la película Spider-Man: De regreso a casa

Embed - SPIDER-MAN: DE REGRESO A CASA | Tráiler oficial subtitulado

Dónde ver la película Spider-Man: De regreso a casa