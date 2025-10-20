Pañales para adultos del PAMI: por estos motivos se puede iniciar un reclamo

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, provee de pañales gratis a sus afiliados que los necesiten por indicación médica. Ante cualquier inconveniente, se puede iniciar el reclamo y detallamos cuales son los principales motivos.
Desde junio la entrega de pañales (higiénicos absorbentes descartables) para los jubilados y pensionados afiliados se realiza directamente en el lugar de residencia declarado en PAMI. De esta forma, se recibe el producto de una manera más cómoda, sin realizar trámites mensuales ni intermediarios.
Como principal cambio los jubilados y pensionados afiliados ya no tienen que ir a la farmacia para retirar los pañales, debido a que el convenio con las droguerías y las farmacias para este fin se terminó.
PAMI: los motivos por los que se puede iniciar un reclamo por lo pañales para adultos
La entrega de pañales (higiénicos absorbentes descartables) para jubilados y pensionados afiliados al PAMI es mensual, dentro de los 30 días corridos desde la entrega anterior (que es sin costo).
En el caso de recibir productos defectuosos o no recibirlos, tenés que hacer el reclamo por los canales oficiales. En el caso de reemplazo, los nuevos pañales llegan en hasta 7 días hábiles. Por reclamos comunicate al 138, "PAMI Escucha y Responde" las 24 horas.
Los motivos para iniciar un reclamo son:
- Rehusa/Rechaza recibir
- Mala calidad insumo
- Demoras/Problemas con el envío
- Hay demora en el trámite/Autorización por parte de PAMI
- Me quisieron cobrar
- Hay que espera mucho para ser atendido/No se respetan los horarios de atención/Problemas edilicios/Falta de higiene
PAMI: más detalles de la entrega da pañales gratis
Para renovar el servicio, cada 6 (seis) meses tenés que pedirle a tu médico de cabecera que emita la Orden Médica Electrónica (OME) y presentarte en tu agencia para completar el trámite. No necesitás presentar receta electrónica.
- Las entregas son mensuales, dentro de los 30 días corridos desde la entrega anterior.
- La entrega es sin costo para el afiliado.
- El proveedor asignado es URBANO EXPRESS: el repartidor estará debidamente identificado con credencial y uniforme.
- Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido.
- Nadie de PAMI ni de la empresa te va a pedir datos personales. Si tenés dudas, consultá nuestros canales oficiales.