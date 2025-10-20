Pañales para adultos del PAMI: por estos motivos se puede iniciar un reclamo

PAMI-pañales-a-domicilio.jpg El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) provee pañales para adultos (Higiénicos Absorbentes Descartables - H.A.D.) a sus afiliados que los necesiten por indicación médica.

PAMI: los motivos por los que se puede iniciar un reclamo por lo pañales para adultos

La entrega de pañales (higiénicos absorbentes descartables) para jubilados y pensionados afiliados al PAMI es mensual, dentro de los 30 días corridos desde la entrega anterior (que es sin costo).

En el caso de recibir productos defectuosos o no recibirlos, tenés que hacer el reclamo por los canales oficiales. En el caso de reemplazo, los nuevos pañales llegan en hasta 7 días hábiles. Por reclamos comunicate al 138, "PAMI Escucha y Responde" las 24 horas.

Los motivos para iniciar un reclamo son:

Rehusa/Rechaza recibir

Mala calidad insumo

Demoras/Problemas con el envío

Hay demora en el trámite/Autorización por parte de PAMI

Me quisieron cobrar

Hay que espera mucho para ser atendido/No se respetan los horarios de atención/Problemas edilicios/Falta de higiene

PAMI-hospitales-y-centros-de-salud-2 El suministro de pañales es gratuito y, actualmente, se realiza con entrega a domicilio (generalmente hasta 90 unidades por mes, aunque se puede solicitar más con justificación médica).

PAMI: más detalles de la entrega da pañales gratis

Para renovar el servicio, cada 6 (seis) meses tenés que pedirle a tu médico de cabecera que emita la Orden Médica Electrónica (OME) y presentarte en tu agencia para completar el trámite. No necesitás presentar receta electrónica.