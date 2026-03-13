PAMI sumó una nueva función para la entrega de los pañales gratis pese a las quejas de los jubilados

PAMI-pañales-a-domicilio.jpg El suministro de pañales es gratuito y, actualmente, se realiza con entrega a domicilio (generalmente hasta 90 unidades por mes, aunque se puede solicitar más con justificación médica).

Nueva función en Mi PAMI: los afiliados pueden seguir el envío de sus pañales

La plataforma Mi PAMI, diseñada para centralizar todos los servicios, gestiones y trámites de manera ágil y segura, agregó una nueva sección llamada "Mis entregas". Esta nueva función les permitirá a los jubilados y pensionados afiliados consultar con mayor facilidad y rapidez el estado del envío a domicilio de sus insumos.

La herramienta permitirá hacer el seguimiento de la entrega de los pañales y apósitos del programa Higiénicos Absorbentes Descartables. En este apartado, los afiliados van a poder encontrar en la pestaña "Solicitudes" las entregas que se encuentran en curso y en la pestaña "Historial", las entregas ya realizadas.

Pami-entrega-de-pañales-Mi-PAMI Ahora con la nueva función "Mis entregas" en Mi PAMI se puede seguir el envío de los Higiénicos Absorbentes Descartables desde la app, de manera simple y rápida.

"Esta medida brinda mayor transparencia, previsibilidad y tranquilidad a los afiliados y ofrece la información de sus entregas de manera accesible. Se trata de un mecanismo que moderniza y simplifica el proceso, mejorando la trazabilidad y eliminando trámites innecesarios e intermediarios", informaron desde el PAMI.

Seguimiento de tu entrega desde Mi PAMI

Ahora podés consultar el estado de tu envío desde la sección Mis entregas en la plataforma Mi PAMI. Vas a poder ver:

Cuando estamos preparando tu envío

Cuando el repartidor ya lo tiene

Los intentos de entrega

Cuando fue entregado

Además, 24 horas después de la entrega vas a recibir una breve encuesta para confirmar que el paquete llegó correctamente. Esto nos permite cuidar y garantizar cada envío.

PAMI: qué hacer en el caso de no recibir los pañales en el domicilio

Los jubilados y pensionados afiliados que hayan tenido alguna dificultad con la entrega de pañales o apósitos, tengan consultas sobre la fecha de recepción o quieran corroborar el domicilio donde los reciben pueden llamar al "138 - PAMI Escucha y Responde", opción 0; o acercarse a la agencia PAMI más cercana.

¿Cómo es el proceso de entrega?