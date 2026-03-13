Inicio Sociedad PAMI
Seguimiento online

PAMI sumó una nueva función para la entrega de los pañales gratis pese a las quejas de los jubilados

El PAMI agregó una nueva función en su aplicación y ahora los jubilados afiliados van a poder ver el estado de envío de sus pañales y apósitos

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
La obra social suma más transparencia, previsibilidad y tranquilidad a sus afiliados con la nueva función en Mi PAMI.

La obra social suma más transparencia, previsibilidad y tranquilidad a sus afiliados con la nueva función en Mi PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral, popularmente más conocido como PAMI, agregó una nueva función en su aplicación Mi PAMI para que los jubilados y pensionados puedan seguir de manera online el estado de envío de sus pañales y apósitos.

De igual manera son muchas las quejas de los afiliados del PAMI por las fallas en el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D). La obra social sostiene que es "una herramienta que suma más transparencia, previsibilidad y tranquilidad a los jubilados y pensionados".

Además del estado del envío, los adultos mayores podrán visualizar la información acerca del contenido del paquete y bajo qué domicilio de entrega se encuentra registrado el pedido de los pañales y apósitos gratis.

PAMI-pañales-a-domicilio.jpg
El suministro de pa&ntilde;ales es gratuito y, actualmente, se realiza con entrega a domicilio (generalmente hasta 90 unidades por mes, aunque se puede solicitar m&aacute;s con justificaci&oacute;n m&eacute;dica).

El suministro de pañales es gratuito y, actualmente, se realiza con entrega a domicilio (generalmente hasta 90 unidades por mes, aunque se puede solicitar más con justificación médica).

Nueva función en Mi PAMI: los afiliados pueden seguir el envío de sus pañales

La plataforma Mi PAMI, diseñada para centralizar todos los servicios, gestiones y trámites de manera ágil y segura, agregó una nueva sección llamada "Mis entregas". Esta nueva función les permitirá a los jubilados y pensionados afiliados consultar con mayor facilidad y rapidez el estado del envío a domicilio de sus insumos.

La herramienta permitirá hacer el seguimiento de la entrega de los pañales y apósitos del programa Higiénicos Absorbentes Descartables. En este apartado, los afiliados van a poder encontrar en la pestaña "Solicitudes" las entregas que se encuentran en curso y en la pestaña "Historial", las entregas ya realizadas.

Pami-entrega-de-pañales-Mi-PAMI
Ahora con la nueva funci&oacute;n "Mis entregas" en Mi PAMI se puede seguir el env&iacute;o de los Higi&eacute;nicos Absorbentes Descartables desde la app, de manera simple y r&aacute;pida.

Ahora con la nueva función "Mis entregas" en Mi PAMI se puede seguir el envío de los Higiénicos Absorbentes Descartables desde la app, de manera simple y rápida.

"Esta medida brinda mayor transparencia, previsibilidad y tranquilidad a los afiliados y ofrece la información de sus entregas de manera accesible. Se trata de un mecanismo que moderniza y simplifica el proceso, mejorando la trazabilidad y eliminando trámites innecesarios e intermediarios", informaron desde el PAMI.

Seguimiento de tu entrega desde Mi PAMI

Ahora podés consultar el estado de tu envío desde la sección Mis entregas en la plataforma Mi PAMI. Vas a poder ver:

  • Cuando estamos preparando tu envío
  • Cuando el repartidor ya lo tiene
  • Los intentos de entrega
  • Cuando fue entregado

Además, 24 horas después de la entrega vas a recibir una breve encuesta para confirmar que el paquete llegó correctamente. Esto nos permite cuidar y garantizar cada envío.

PAMI: qué hacer en el caso de no recibir los pañales en el domicilio

Los jubilados y pensionados afiliados que hayan tenido alguna dificultad con la entrega de pañales o apósitos, tengan consultas sobre la fecha de recepción o quieran corroborar el domicilio donde los reciben pueden llamar al "138 - PAMI Escucha y Responde", opción 0; o acercarse a la agencia PAMI más cercana.

¿Cómo es el proceso de entrega?

  • Las entregas son mensuales, dentro de los 30 días corridos desde la entrega anterior.
  • La entrega es sin costo para el afiliado.
  • El proveedor asignado es URBANO EXPRESS: el repartidor estará debidamente identificado con credencial y uniforme.
  • Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido.
  • Nadie de PAMI ni de la empresa te va a pedir datos personales. Si tenés dudas, consultá los canales oficiales del PAMI.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar